Trei proiecte din județ vor primi 6.000 de lei de la Cercul Donatorilor Vâlceni

• Grupul de inițiativă Fundația Comunitară Vâlcea organizează evenimentul „Cercul Donatorilor Vâlceni” – ediţia I, pe 7 februarie 2019, de la ora 18.00, la Nod makerspace, București

16 proiecte cu impact local au concurat pentru a-și spune povestea în fața vâlcenilor plecați din oraș, dar cu sufletul acasă. Trei dintre acestea vor primi o finanțare de minim 6.000 lei, în cadrul evenimentului din București. Cele trei proiecte au fost selectate de un juriu independent, ținând cont de următorii factori: viziune şi capacítate, impact şi sustenabilitate, finanţare şi parteneriate:

1. Grupul Local de Tineret Together Berbeşti – GLT Together Berbești va organiza „Sunshine – o şcoală de vară non-formală” pe durata vacanţei de vară pentru 50 de copii şi tineri din oraș. Îi vor învăţa să îşi dezvolte firea empatică, creativitatea şi să înțeleagă mai bine problemele sociale actuale prin joc, ateliere de reciclare şi upcycling, prezentări TED, filme şi întâlniri cu invitaţi din afara comunităţii. GLT Together Berbeşti e format din opt voluntari cu vârste între 16 şi 18 ani, cu toţii foarte entuziasmaţi să le insufle şi colegilor lor pasiunea pentru voluntariat şi lucru în echipă.

2. Asociaţia Vatra cu idei propune un proiect Asociaţia Vatra cu idei. „Aventuri culinare în Vatra lui Bălcescu” este la a treia ediţie şi implică descoperirea unor produse culinare tradiționale, cu rețete de altă dată, care ar putea deveni reprezentative pentru Valea Topologului, un concurs culinar (eveniment gastronomic cu 100 de invitaţi) şi promovarea zonei şi a obiectivelor existente (Vatra Park, Memorialul Bălcescu). Ediţiile anterioare au dat aripi comunităţii, aşa că echipa Vatra cu Idei îşi doreşte ca acest tip de activităţi să fie organizate an de an, cu implicarea tot mai mare a participanţilor.

3. Asociaţia de-a arhitectura, prin echipa de voluntari de la Vâlcea, pregăteste Aripi în Viitor pentru cei 20 de copii ai Casei Pinocchio din Băbeni. Pe lângă expunerea către domeniul arhitecturii, beneficiul major este că voluntarii vor fi pentru 6 luni o prezenţă statornică în viaţa lor, vor fi acolo cu o încurajare, o îmbrăţişare şi gata să le dea aripi. Prin expunerea către domeniul arhitecturii, proiectul îi ajută să îşi descopere noi abilităţi şi talente şi îi învaţă despre drepturile şi obligatiile de cetăţeni. Lucrând în echipă în cadrul atelierelor şi beneficiind de o expoziţie la finalul proiectului, copiii vor fi mai conştienţi de puterea grupului lor si de susţinere, precum într-o familie extinsă.

Toți cei care doresc să susțină inițiativele din comunitatea vâlceană sunt invitați la eveniment.