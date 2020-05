Trei bărbați dintr-o mașină înmatriculată în VÂLCEA au răpit o adolescentă din Pitești

Reprezentanții IPJ Argeș au anunțat că, în seara de 6 mai, în jurul orei 19.00, poliţiştii Secţiei 3 Piteşti au fost sesizați de tatăl unei minore despre faptul că fiica sa, în timp ce se afla pe strada Exercițiului din Piteşti, a fost abordată de trei bărbaţi. Aceștia ar fi urcat-o, cu forţa, într-un autoturism, care ulterior ar fi plecat într-o direcţie necunoscută. Autoturismul este marca VW Passat, de culoare gri și avea numărul de înmatriculare VL-25-BRJ. Persoana în cauză se numeşte Vîlcea Diana, are 17 ani. Semnalmentele ei sunt următoarele: 1,65 – 1,70 metri înălțime, constituţie atletică, ochi căprui, păr negru, despletit. La momentul dispariției, era îmbrăcată cu o fustă neagră şi un tricou de culoare deschisă.

Polițiștii din Argeș au anunțat că au demarat imediat căutările, fiind declanşat mecanismul naţional de alertă în cazul răpirii unui copil. În cauză a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lipsire de libertate, cercetările fiind continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti, cu avizul procurorului criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş. Persoanele care pot oferi informații care să conducă la depistarea fetei sunt rugate să sune la numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Sursă foto: IPJ ARGEȘ