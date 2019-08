Toalete moderne la Școala din Câinenii Mari

Elevii din Câineni vor începe noul an școlar în bune condiții; la Școala din Câinenii Mari, s-au finalizat lucrările de amenajare a unor toalete moderne, chiar în interiorul clădirii. În rest, directorul școlii, alături de elevi și cadrele didactice pregătesc unitățile școlare, realizând, ca-n fiecare an, împreună, igienizări și mici reparații curente. Administrația publică locale din Câineni are-n plan noi investiții legate de învățământul din localitate, discutându-se deja despre unele dintre acestea. La Școala din Câinenii Mari activează elevi din clasele I-VIII, iar la cele din Câinenii Mici și Greblești, elevi din clasele I-IV.