Surprize plăcute și neplăcute la Bacalaureatul vâlcean

Pentru prima dată, niciun promovat la Liceul „Căpitan Nicolae Pleșoianu”

O surpriză neplăcută a venit de la una din unitățile școlare unde s-a susținut examenul de Bacalaureat: Liceul Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleșoianu”. Din păcate, niciunul din elevii care a susținut Bac-ul la această unitate nu a reușit să obțină și medie de trecere. Dar, foarte important de precizat, este faptul că din cei 24 de participanți la examen, nu toți erau de la Pleșoianu. Deci, nu trebuie aruncat cu pietre în acest liceu care, până la urmă, a fost doar sediul unde s-au susținut probele, subiecte parcurse de elevi și de la liceul menționat, dar și de la Liceul „Henri Coandă”. În plus, mult mai multe sunt subterfugiile ce au dus la acest rezultat negativ, aici fiind vorba și de niște copii care, în mare parte, au intrat la licee cu medii sub 5 la Evaluarea Națională și care, deși au participat la cursuri de pregătire suplimentară, unii fiind aduși cu greu, fie nu au putut da mai mult, fie nici nu și-au dat interesul pentru mai mult.

Contactat, directorul Liceului „Căpitan Nicolae Pleșoianu”, prof. ing. Cristiana Bitică, a precizat, pentru cotidianul nostru: „Din cei 24 de elevi participanți la Bacalaureat, 5 erau din seria curentă: unul de la Henri Coandă și patru de la noi. Per total, Liceul Pleșoianu a avut 12 elevi, iar alți 12 au provenit de la Liceul Henri Coandă. Paradoxal, s-a făcut pregătire suplimentară, profesorii s-au străduit să-i aducă către medii de trecere, dar fie nu au avut cu cine, fie atât s-a reușit de către elevi. E o durere că nu am reușit să ridicăm elevi ce au intrat la liceu cu medii sub 5; să-i facem să crească la medii de trecere. Pe de altă parte, mulți nu au susținerea familiilor. Niciodată nu s-a întâmplat să nu avem niciun promovat. Avem un proiect ce prevede pregătirea suplimentară pentru Bacalaureat a elevilor; unii au fost aduși cu chiu cu vai, alții au fost dornici să vină la cursuri, dar atât au putut. E o provocare pentru noi să facem și mai mult, mai ales că e prima dată când ne confruntăm cu o astfel de situație. Vorbim de cifre, dar trebuie văzut și ce e dincolo de ele, înainte de a face comparații între unități, între medii: trebuie văzute intrările în școlile respective, nivelul de educație al părinților, procentul elevilor pe etnii, copiii cu dizabilități, cu probleme grave în familie”.

Nici la Liceul din Măciuca lucrurile nu au stat mai bine, fiind doar doi absolvenți din cei 12 înscriși.

Surpriza plăcută, pentru că aminteam și de așa ceva, vine de la Brezoi, de la Liceul „Gheorghe Surdu”, care s-a clasat pe locul al II-lea în topul promovabilității.

