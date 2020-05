Start sezonului de combatere a căderilor de grindină

Ca urmare a manifestărilor de instabilitate atmosferică accentuată înregistrate în majoritatea regiunilor țării începând cu 29 aprilie 2020, unitățile operaționale din cadrul Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor (SNACP) au desfășurat primele acțiuni de combatere a căderilor de grindină din acest an.

Astfel, recent, din punctul de lansare Cerăt aparținând Grupului de combatere Segarcea din cadrul Unității de combatere a căderilor de grindină (UCCG) Oltenia, au fost lansate trei rachete antigrindină. De asemenea, din punctele de lansare Câmpina, Tătaru, Tisău, Mehedința și Viperești din structura Unității pilot de combatere a căderilor de grindină Prahova, au fost lansate 26 de rachete antigrindină. Acțiunea s-a desfășurat până la încetarea stării de alertă de fenomene meteorologice periculoase.

Acțiunile au avut efectul scontat, comunitățile locale, culturile agricole, infrastructura și bunurile publice și private din zonele de intervenție fiind protejate față de pagubele cauzate de căderile de grindină. Sezonul de combatere a căderilor de grindină din acest an a început în 15 aprilie 2020, Unitățile din cadrul Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor fiind pregătite pentru combaterea fenomenelor meteorologice periculoase prin intervenții active în atmosferă.

În sezonul 2020 de combatere a căderilor de grindină, numărul punctelor de lansare și, implicit, a suprafeței protejate față de fenomenele meteorologice periculoase a crescut semnificativ în raport cu anii anteriori. SNACP va proteja o suprafață de cca. 1.500.000 ha, prin funcționarea unui număr de 65 de puncte de lansare (PL), amplasate astfel:

• UPCCG Prahova asigură (cu 22 de PL) protecția culturilor agricole în județele Prahova, Buzău, Teleorman și Olt;

• UCCG Iași asigură (cu 12 PL) protecția culturilor agricole din județele Iași și Vaslui;

• UCCG Vrancea asigură (cu 10 PL) protecția culturilor agricole în județele Vrancea și Galați;

• UCCG Oltenia asigură (cu 17 PL) protecția culturilor agricole din județele Olt, Dolj, Vâlcea și Mehedinți;

• UCCG Timiș asigură (cu 4 PL) protecția culturilor agricole din județul Timiș.

Alte 15 PL din cadrul UCCG Iași, Vrancea, Timiș și Mureș sunt finalizate, urmând a intra în operare, iar alte 26 PL se află în diferite stadii de construire.

În ultimii cinci ani, suprafața protejată a crescut constant, de la 116.000 ha protejate împotriva fenomenelor meteorologice periculoase, în anul 2015, la peste 1,5 mil ha în anul 2020, depășind 2,3 mil ha în sezonul următor. SNACP nu are în acest moment capacități de intervenție pentru combaterea căderilor de grindină la nivelul întregii țări, ci doar în zonele protejate de infrastructura antigrindină din cadrul unităților operaționale. La acest moment, protecția antigrindină și capacitățile de creștere a precipitațiilor sunt în curs de dezvoltare la nivelul întregii țări și de conectare la nivel transfrontalier, aspect deosebit de important pentru sustenabilitatea și perspectiva de dezvoltarea a sistemului.

Sistemul național antigrindină și de creștere a precipitațiilor a devenit funcțional începând cu anul 2000, ca urmare a necesității adoptării unor măsuri preventive de reducere a riscurilor climatice asociate fenomenelor meteorologice extreme: grindină, ploi torențiale, secetă, ș.a. Scopul SNACP este de a asigura protecția culturilor agricole cu înaltă valoare economică (vii, livezi, sere etc) precum și al comunităților rurale din zonele de intervenție, față de fenomenele meteorologice periculoase asociate schimbărilor climatice. Activitățile de combatere a grindinei generează modificări ale condițiilor meteo-climatice la nivel local, cu rază limitată de acțiune, în spațiu și timp. Reglementarea activității de intervenții active în atmosferă a fost realizată prin Legea nr. 173/2008 privind intervențiile active în atmosferă și prin hotărâri ale Guvernului pentru aprobarea normelor de aplicare a legii, a structurii și a Programului de dezvoltare a SNACP 2010-2024. Responsabilitatea managementului Sistemului revine Autorității pentru Administrarea SNACP structură de specialitate din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Informații oferite de către DAJ Vâlcea prin intermediul directorului executiv Ovidiu Barbu.