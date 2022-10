Seniorii din Educație, Știință și Cultură Vâlcea au solicitat sprijinul președintelui Constantin Rădulescu pentru mai multe proiecte

În preambulul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice (sărbătorită an de an la data de 1 octombrie), Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea, i-a primit la sediul instituției, într-o vizită de lucru, pe reprezentanții Asociației din Educație, Știință și Cultură Vâlcea (compusă, în majoritate, din seniori care au activat profesional în domenii precum învățământ, cultură, inginerie, administrație, presă etc.).

În cadrul discuțiilor, gazdele întâlnirii, Constantin Rădulescu – președinte CJ și Andra Bică – vicepreședinte CJ, i-au asigurat pe seniorii vâlceni că vor oferi sprijinul logistic și suportul financiar (punctul, acolo unde va fi nevoie) pentru realizarea mai multor proiecte specifice Asociației Seniorilor, dar și de interes pentru comunitatea județeană. În principal este vorba despre înființarea unui Consiliu Consultativ al Seniorilor din județul nostru, dar și despre pregătirile necesare pentru organizarea, pe 18 octombrie 2022, a evenimentului de aniversare a 15 ani de la constituirea Asociației Seniorilor din Educație, Știință și Cultură – Județul Vâlcea.

Constantin Rădulescu: „Le-am mulțumit seniorilor noștri pentru tot ceea ce au făcut și fac pentru Vâlcea și pentru vâlceni”

„M-am întâlnit vineri, 30 septembrie, la sediul Consiliului Județean Vâlcea, cu seniorii noștri din Educație, Știință și Cultură. Am discutat despre proiectele comune pe care intenționăm să le realizăm împreună, unul dintre acestea fiind înființarea unui Consiliu Consultativ al Seniorilor. Totodată, am stabilit ultimele detalii pentru evenimentul care se va organiza, pe 18 octombrie 2022, cu ocazia aniversării a 15 ani de la constituirea Asociației Seniorilor din Educație, Știință și Cultură – Județul Vâlcea. Și pentru că am sărbătorit «Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice» i-am felicitat pe seniorii noștri pentru rezultatele muncii de o viață și le-am mulțumit pentru tot ceea ce au făcut și fac pentru Vâlcea și vâlceni. I-am asigurat că vor găsi, în continuare, în conducerea Consiliul Județean Vâlcea, partenerul care îi respectă, îi prețuiește și pe care se pot baza întotdeauna” , a declarat, la finalul întâlnirii, Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea.

„Suntem bucuroși că avem inima tânără, mintea limpede și pentru faptul că putem să contribuim, după posibilitățile noastre, să facem ceva util pentru societate. La aceste trăiri pozitive contribuiți și dumneavoastră din plin fiindcă ne înconjurați și ne tratați cu multă căldură, cu atenție, cu prețuire și vedem că ați pregătit și surprize pentru noi. Vă mulțumim pentru implicare” , i-a transmis președintele Asociației Seniorilor din Educație, Știință și Cultură – Județul Vâlcea, Gheorghe Pantelimon, președintelui Consiliului Județean Vâlcea.

Seniorii, invitați la „Gala Educației” din 5 octombrie

Nu înainte de finalul întâlnirii de la sediul Consiliului Județean Vâlcea, președintele Constantin Rădulescu le-a adresat seniorilor vâlceni invitația de a participa la „Gala Educației” din acest an. Evenimentul se va desfășura pe 5 octombrie 2022 și va consta într-o festivitate de premiere în cadrul căreia, în numele instituției pe care o conduce, președintele Constantin Rădulescu îi va premia pe tinerii din județul nostru care au obținut medii de zece la examenele naționale (Evaluare Națională și Bacalaureat) desfășurate în vara acestui an.