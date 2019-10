Se pun în vânzare biletele pentru marele meci cu Buducnost

Astăzi, 30 octombrie, cu începere de la ora 12.00 se vor pune în vânzare primele bilete pentru partida pe care echipa noastră o va susține vineri, 1 noiembrie, în etapa a patra din Grupa C a Ligii Campionilor de handbal feminin. Așa cum se cunoaște, SCM Râmnicu Vâlcea va primi vizita puternicei grupări muntenegrene Buducnost Podgorica, iar un rezultat pozitiv al echipei noastre poate însemna atingerea unei perfomanțe care, în urmă cu numai un an, cu greu putea fi anticipată: calificarea clubului râmnicean în faza grupelor principale din cea mai puternică întrecere a handbalului feminin european!

Revenind la programul caselor de bilete din incinta Sălii Sporturilor „Traian”, trebuie spus că acestea vor fi deschise, miercuri, până la ora 17.00, prețul unui bilet fiind de 25 de lei. Și joi iubitorii sportului din județul nostru și nu numai vor putea să își procure bilete, în intervalul orar 10.00 – 16.00. În eventualitatea în care vor mai rămâne tichete nevândute după primele două zile, oficialii clubului râmnicean au anunțat că și vineri, în ziua meciului, casele de bilete vor fi deschise, în intervalul orar 12.00 – 18.30.

După primele trei etape ale Grupei C din Liga Campionilor, Brest Handball din Franța este lider, cu șase puncte – maximul posibil. Buducnost Podgorica din Muntenegru (patru puncte) se află pe locul secund în clasament, SCM Râmnicu Vâlcea (două puncte) ocupă poziția a treia, iar SG Bietigheim din Germania (zero puncte) se află pe ultimul loc. La finalul grupei, primele trei clasate se vor califica în faza grupelor principale.