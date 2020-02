Se aprobă bugetul oraşului Horezu

Pentru acest an, Consiliul Local din Horezu va adopta bugetul local estimat la suma de 54 milioane de lei. Având în vedere posibilele rectificări bugetare ce se vor face pe parcursul acestui an, precum şi oportunităţile care vor apărea prin lansarea unor noi măsuri în cadrul unor noi programe, primarul Nicolae Sărdărescu spune vor fi satisfăcute şi rezolvate toate necesităţile comunităţii locale. „În bugetul din acest an au fost prevăzute sume pentru consolidarea și restaurarea monumentelor istorice – 200 mii lei, precum și pentru ajutoare de urgență – 35 mii lei.