SC VRAI POISSON SRL – ANUNT PUBLIC LA SOLICITAREA AUTORIZATIEI DE MEDIU

SC VRAI POISSON SRL, cu sediul social in satul Pausesti Maglasi, comuna Pausesti Maglasi, nr. 36, judetul Valcea, a depus documentatia tehnica in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru activitatea de Acvacultura in ape dulci, cod CAEN 0322, in comuna Pausesti Maglasi, nr. 36, judetul Valcea.

Eventualele contestatii si sugestii legate de activitate se vor depune in scris sub semnatura si cu datele de identificare la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului, strada Remus Bellu, nr. 6, Rm. Valcea. Data limita pana la care se primesc propuneri si contestatii este de 30 de zile lucratoare.

APM Valcea nu ia in considerare contestatiile si sugestiile care intervin dupa aceasta data.