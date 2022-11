SĂRBĂTORILE DE IARNĂ din centrul Râmnicului, gata de start!

Email the Author

Pe 30 noiembrie vor avea loc aprinderea iluminatului festiv, concert cu Nicolae Furdui Iancu și foc de artificii! În ședința de Consiliu Local din 25 noiembrie 2022 s-a aprobat programul sărbătorilor de iarnă din centrul Râmnicului, grupate sub tradiționalul generic „Decembrie Magic”. Startul va fi dat de spectacolul „Spirit Românesc” din 30 noiembrie – sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei (care va anima Scuarul Mircea cel Bătrân de la ora 17.00 cu reprezentația „Noaptea Sfântului Andrei” a Teatrului Municipal „Ariel” și a Corului Arhiepiscopiei condus de preotul Codruț Scurtu), urmat de un mini-show muzical al Filarmonicii „Ion Dumitrescu” și de un moment artistic „Noi suntem români”, coordonat de profesoara Mariana Ionescu. La ora 18.00 , va avea loc deschiderea oficială a Târgului de Crăciun și aprinderea iluminatului festiv, cei mai mici participanți având parte de surprize dulci, iar cei mari de un pahar cu vin fiert. Pe scena din Centrul Civic al Râmnicului vor urca apoi Nicolae și Tudor Furdui Iancu, alături de Grupul instrumental „Crai Nou”, într-un recital extraordinar ce va dura până la ora 19.10 . Acesta va fi continuat de o invitație la joc și voie bună adresată de interpreta de muzică populară Maria Ghinea. Punctul final al manifestărilor va fi reprezentat, la ora 20.15 , de un foc de artificii. Pe parcursul ultimei luni a acestui an, în Târgul „Decembrie Magic” din centrul Râmnicului Primăria municipiului a mai pregătit evenimente deosebite pe 5 decembrie – „Ajunul lui Moș Nicolae” , 23 decembrie – „Vine, vine Moș Crăciun” și 31 decembrie – „Revelion 2023” . • Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea

