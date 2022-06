SĂRBĂTOAREA IEI la Muzeul Satului Vâlcean

Sâmbătă, 25 iunie 2022, între orele 10.00-14.00, Muzeul Satului Bujoreni va fi gazda ediției a VI-a a „Zilei Universale a Iei Vâlcea”.

„Evenimentul va include, așa cum v-am obișnuit, expoziții, activități cultural – artistice și ateliere menite să reînvie tradițiile românești, să ofere informații, experiențe și promovare pentru ia românească, pentru Muzeul Satului Vâlcean. Vă încurajăm să îmbrăcați în costum tradițional, ie, cămașă tradițională sau o cămașă albă, dacă nu dețineți o piesă vestimentară inspirată din costumul tradițional, pentru a participa la o celebrare a bucuriei, frumosului, artei, obiceiurilor și valorilor identitare românești. Activitățile, ținutele și atmosfera vor fi surprinse ca în fiecare an în fotografii minunate, evenimentul reunind pasionații de fotografie și profesioniștii în arta fotografică”, sună invitația organizatorilor.

Proiectul de lege privind declararea zilei de 24 iunie „Ziua Iei” a trecut recent de Camera Deputaților, for decizional, și a fost promulgată marți, 21 iunie 2022, de către președintele României. Dosarul de nominalizare va fi evaluat în cadrul celei de-a 17-a sesiuni a Comitetului Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial din noiembrie/ decembrie 2022.

Ia românească a fost celebrată în ultimii ani, în data de 24 iunie, la iniţiativa comunităţii online „La Blouse Roumaine”, de anul acesta devenind oficial Ziua Iei. Potrivit legii, vor putea fi organizate activităţi culturale, sociale şi artistice şi pot fi difuzate materiale care vizează promovarea iei.