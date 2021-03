S.C. BOISOARA FOREST ENTERPRISE S.R.L. – ANUNȚ PUBLIC

S.C. BOISOARA FOREST ENTERPRISE S.R.L., cu sediul in Cisnadioara, judetul Sibiu, aduce la cunostinta publicului interesat ca pentru prima versiune a „Amenajamentului fondului forestier proprietate privata a S.C. Boisoara Forest Enterprise S.R.L. Sibiu – U.P. I Boisoara Forest Enterprise”, ce urmeaza a se desfasura in comunele Boisoara si Perisani, judeţul Vâlcea, decizia finala este cea de adoptare a planului cu aviz de mediu. Aceasta decizie poate fi contestata in instanta.