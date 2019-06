S-au inăsprit măsurile contra pestei porcine africane

După ce un prim caz de pestă porcină africană a fost depistat intr-o pădure din Golești, in cazul cadavrului unui porc mistreț, alte cazuri au fost identificate in Băbeni, in gospodăriile oamenilor. Recent, alți doi porci au murit in satul Tătărani. Problema cea mare este ca-n apropiere se află o mare fermă de suine ce este-n pericol in orice moment. Directorul DSVSA Vâlcea, Mihai Gabriel Miclea, a confirmat ultimele două cazuri de pestă porcină africană din Băbeni, declarând că, pe o rază de 10 kilometri, adică și-n zona fermei cunsocute de porci, s-au inăsprit măsurile. Va fi supraveghere zilnică, vor fi preluate probe și de la porcii morți și de la cei bolnavi urmând să fie trimise la laborator. Mai mult, supravegherea va cuprinde și gospodăriile cetățenilor. In derulare, se află o anchetă legată de modul de răspândire a pestei.

Reprezentanții Comitetului Local de Prevenire a Bolilor din cadrul Instituției Prefectului susțin că, in paralel, continuă sacrificarea porcilor mistreț, fiind vânați până acum 44. In nici unul din aceștia nu s-a constatat virusul pestei porcine africane.

Similare

Comentarii

mesaj(e)