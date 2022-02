RoȘtire

Am avut onoarea de a fi subprefect și apoi prefect al județului Vâlcea într-o perioadă cu unul dintre cele mai neașteptate evenimente istorice, pandemia de COVID-19. După primele trei luni de mandat, am intrat în stare de urgență din cauza acestui virus. Prioritatea numărul unu a devenit de atunci respectarea măsurilor preventive cu scopul de a nu bloca sistemul sanitar cu un număr mare de pacienți infectați. Am colaborat foarte bine cu managerii spitalelor și cu Direcția de Sănătate Publică pentru a găsi soluții prin care să ajutăm pacienții.

• Sebastian FÎRTAT, fost prefect al județului Vâlcea