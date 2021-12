RoȘtire

Am început prin 2018 derularea proiectului pentru asfaltarea drumurilor de interes local. A mers greoi din vina constructorului, dar iată că, la final de 2021, am ajuns și noi la liman. Important este că lucrarea ieșit bine, e de calitate. Până și eu mă pot declara mulțumit, ceea ce pentru cei care mă cunosc știu că nu e foarte des… Proiectul a vizat drumurile cele mai importante care leagă cele trei comune din acest ADI, plus Stoeneștiul.

• Constantin BĂNACU, primarul comunei Bărbătești