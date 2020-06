RoȘtire

Datorită sutelor de cereri pentru o grădiniţă cu program prelungit am decis că este timpul să implementăm un astfel de proiect în localitate. Mulţi părinţi îşi duceau copii la Horezu, iar începând cu toamna acestui an nu vor mai fi nevoiţi să îi ducă acolo. Grădiniţa va avea program flexibil, pentru a veni în sprijinul părinţilor care lucrează până târziu şi nu au posibilitatea să trimită pe cineva după copil. Începând de luni vom relua lucrările la cei 5,4 kilometri de drum unde, din cauza firmei neserioase care nu şi-a făcut treaba, am întârziat cu termenul lucrărilor şi doar acum am reuşit să găsim o firmă serioasă prin care putem finaliza proiectul de drum.

Constantin BĂNACU, primar Bărbătești