Am fost într-o deplasare în Luxemburg și aș vrea să mulțumesc public domnului ambasador al României acolo, vâlcean de-al nostru, Lilian Zamfiroiu, care s-a ocupat 24 de ore din 24 de noi. Am văzut niște lucruri formidabile acolo, am văzut un oraș cu 35.000 de locuitori care a atras fonduri europene de un miliard de euro.

Mircia GUTĂU, primar Râmnicu Vâlcea