România s-a calificat în grupele principale ale Campionatului Mondial. Ce urmează pentru tricolore?

Naționala de handbal feminin a României a disputat astăzi, 6 decembrie, ultima partidă din Grupa C din cadrul Campionatului Mondial – Japonia 2019. Tricolorele au evoluat în fața Ungariei, obținând victoria (28-27) și calificarea în faza grupelor principale.

România nu a început meciul decisiv cu Ungaria foarte bine, nereușind să înscrie în primele șapte minute de joc (0-5), problemele avute în partidele anterioare continuând să își pună amprenta. Restul primei reprize s-a desfășurat după același scenariu, iar naționala României s-a văzut condusă cu șase goluri la pauză (10-16), iar obținerea calificării părea să fi devenit o misiune imposibilă.

Am început repriza a doua mult mai bine, iar schimbările tactice, jocul cu doi pivoți și angajarea extremelor au adus un plus în jocul României. Pe lângă consistența Cristinei Neagu, au ieșit în evidență extremele Ana Maria Iuganu și Sonia Seraficeanu, ajutând naționala să reintre în meci. Distanța pe tabelă s-a redus simțitor, iar ultimele minute au devenit de foc. Ungaria conducea la două goluri (25-27) cu două minute înainte de final, însă ne-am apărat foarte bine, iar după marcarea a două goluri de pe extreme, România avea ultima fază de atac. O pătrundere a Laurei Pristăvița ne-a adus o aruncare de la 7 metri, convertită de capitanul naționalei, Cristina Neagu, și calificarea în grupele principale (top 12) la Campionatul Mondial de Handbal.

Echipa României: Denisa Dedu, Yuliya Dumanska, Diana Ciucă, Cristina Neagu (zece goluri), Ana Maria Iuganu (șase), Sonia Seraficeanu (cinci), Gabriela Perianu (două), Crina Pintea (două), Lorena Ostase (două), Laura Pristăvița (unu), Raluca Băcăoanu, Cristina Florica, Elena Dache, Mădălina Zamfirescu, Patricia Vizitiu.

În grupa principală România va întâlni Rusia (8 decembrie), Suedia (10 decembrie) și Japonia (11 decembrie).

• Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al Federației Române de Handbal

Sursă foto: www.frh.ro