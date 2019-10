Rezultate bune pentru culturiștii vâlceni

Advertisements

La începutul acestei luni, sportivii de la CS Culturistul s-au deplasat la Sibiu, unde au participat la Campionatele naționale de culturism – juniori și master. Importanta competiție națională a avut loc în zilele de 4, 5 și 6 octombrie, la start fiind prezenți peste 200 de sportivi din toată țara. Marian Dumitrașcu a făcut o figură frumoasă la categoria 75kg juniori mari, clasându-se pe locul al doilea. Antrenorul Vali Mihăescu a participat la la Master (50 – 54 ani), categoria +80 kg, clasându-se pe poziția a cincea.

Apoi, sportivii vâlceni au mers la Piatra Neamț, unde a avut loc Cupa Federației, competiție la startul căreia s-au aliniat peste 110 sportivi. „La Cupa Federației, care a avut loc în zilele de 11 și 12 octombrie, am participat cu trei sportivi. Eduard Floarea s-a clasat pe locul al patrulea la juniori 16 -21 ani, categoria +70 kg, Marian Dumitrașcu a fost al doilea la juniori mari, categoria 75 kg. La seniori, eu am participat la categoria 90 kg și am fost pe locul al treilea. Sponsorul nostru principal, care ne-a susținut mereu pentru deplasarea la competiții, a fost Marna SA. Îi mulțumesc, de asemenea, domnului Alin Rădulescu de la Casa Veche, care ne sprijină lunar. Dumnealui este și partenerul meu de antrenament, încă din 2016, iar acest lucru m-a făcut să îmi îmbunătățesc performanțele sportive. În plus, firma Natural Plus ne asigură suplimentele și echipamentul”, a declarat Vali Mihăescu.

În fotografia cu care am ilustrat acest text se află Vasile Șerban (în stânga imaginii) – care a cucerit la 69 de ani al 15-lea titlu din carieră și Vali Mihăescu (în dreapta imaginii) – care va împlini 54 de ani este două luni. Iată, de ce, acest sport nu are vârstă.