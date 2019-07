Revista „Seniorii”: unsprezece ani de existență neîntreruptă

La acest început de lună a lui cuptor am avut bucuria de a primi, la redacția noastră, cel mai recent număr al revistei „Seniorii”. Pentru cei nefamiliarizați încă acestui nume, trebuie, de la bun început, să facem precizarea că revista „Seniorii” apare în format semestrial, fiind editată de Asociația Seniorilor din Educație, Știință și Cultură Vâlcea. Aceasta a ajuns la cel de-al unsprezecelea an de existență neîntreruptă, numărul apărut în luna iunie fiind primul din acest an, următorul fiind așteptat să vadă lumina tiparului la sfârșitul lui 2019.

Chiar de pe coperta revistei, cititorului îi este reîmprospătată memoria cu unele dintre evenimentele de largă rezonanță care s-au desfășurat pe plan local în ultima perioadă. Cum expresia „o imagine valorează cât o mie de cuvinte” (și în cazul de față chiar vorbim despre imagini reprezentative!) este un mare adevăr, colectivul de redacție al revistei a găsit de cuviință să ilustreze coperta revistei cu un careu de fotografii surprinse la patru evenimente extrem de importante, care au ținut prima pagină a ziarelor din județul nostru în momentele respective: sărbătorirea triplei semnificații a zilei de 9 mai în Râmnicu Vâlcea, aniversarea a 631 de ani de la prima atestare documentară a municipiului Râmnicu Vâlcea (pe 20 mai 2019), Înălțarea Domnului – Ziua Eroilor (6 iunie 2019) și împlinirea a cinci ani de la întronizarea ÎPS Varsanufie ca arhiepiscop al Râmnicului (8 iunie 2019). Întreg careul de imagini este deschis de un steag tricolor pe care stă scris, cu majuscule, un motto care trebuie să rămână mereu valabil: „Vâlcea prețuiește istoria, eroii și valorile”.

În aceeași notă a prețuirii valorilor naționale, revista este deschisă de un editorial semnat de colegiul de redacție, intitulat „Limba română – adevărata noastră patrie”. Aici se fac trimiteri la personalitățile care au contribuit, de-a lungul timpului, pentru păstrarea limbii strămoșești, după vremuri și după putință, din rândul acestora nefiind omis Antim Ivireanul, vâlcean „prin adopție”. Totuși, într-un autentic spirit gazetăresc, pe lângă aspectele pozitive, foarte bine remarcate în editorial, membrii Asociației Seniorilor din Educație, Știință și Cultură Vâlcea trag și un justificat semnal de alarmă. Ei se declară „pe deplin solidari cu cei care privesc cu îngrijorare soarta limbii române. Vedem la tineri un analfabetism real prin abandonul școlar și unul funcțional, dominat de telefoane și diverse dispozitive atractive, prin care a dispărut exercițiul lecturii, urmarea fiind «… să producem mecanisme, roboți, executanți ai ordinelor și nu creatori de valori»”, după cum atrăgea atenția și Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române. În fața unui astfel de pericol palpabil ce amenință să șubrezească la temelii cultura română, seniorii se declară „datori să folosim toată experiența noastră și prin acțiunile în cadrul Asociației, prin colaborarea cu instituțiile de cultură, cu școala care ne este familiară, să contribuim benefic la cultivarea limbii române, convinși că «nu există patriotism fără dragoste pentru limba națională»”, colegiul de redacție al revistei Seniorii citându-l aici pe doctorul în filozofie și profesorul universitar Dumitru Morțun. Tinerilor (și nu numai), seniorii vâlceni le propun ca soluții fezabile pentru îmbogățirea culturii implicarea activă în acțiunile înscrise în calendarul cultural românesc. Acest calendar cultural cuprinde evenimente importante în mai multe perioade ale anului, cum ar fi: Ziua Culturii Naționale (15 ianuarie), Ziua Internațională a Poeziei (21 martie), Ziua Internațională a Cărții (23 aprilie), Ziua Limbii Materne – române (31 august). Totuși, pe lângă aceste date, seniorii vâlceni mai punctează, pe bună dreptate considerăm noi, că „Dincolo de respectarea acestor date prin activități bogate, cu grijă pentru generațiile tinere (școlarii, în special), suntem conștienți că trebuie, că suntem datori a transforma fiecare zi în sărbătoarea Cărții și Limbii (materne) – o datorie patriotică pe care o au și toate instituțiile culturale”.

Asociația seniorilor, o prezență activă în viața societății vâlcene

Cu peste 170 de membri (oameni valoroși, intelectuali de înaltă prestanță), Asociația Seniorilor din Educație, Știință și Cultură Vâlcea este un organism cât se poate de viu, de dinamic, cu planuri de viitor. Asociația își propune ca, numai anul acesta, să atragă alți 30 de oameni valoroși în rândurile ei și să «bată» pragul de două sute de membri înscriși în această organizație neguvernamentală. Asociația și-a demonstrat utilitatea publică în cei aproape doisprezece ani de activitate neîntreruptă (asociația a fost fondată pe 22 octombrie 2007). Un plus consistent de vizibilitate al asociație a venit în anul 2018, atunci când membrii acesteia au fost implicați activ pentru buna organizare și desfășurare a evenimentelor prilejuite de aniversarea a o sută de ani de la Marea Unire. Asociația Seniorilor, alături de Forumul Cultural al Râmnicului și de Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul”, a fost un partener de nădejde pentru organizarea acțiunilor din cadrul Programului științific, cultural, educațional și editorial „Unitate, identitate, perenitate”, care s-a derulat sub patronajul Arhiepiscopiei Râmnicului, Prefecturii Vâlcea, Consiliului Județean Vâlcea și Primăriei Râmnicu Vâlcea, program foarte bine primit în rândul opiniei publice din județul nostru. De asemenea, sub genericul „Totul despre Uniunea Europeană”, asociația vâlceană a realizat un program complex de informare în perioada ianuarie – iunie 2019, când România a deținut președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. În plus, cum anul 2019 a fost declarat prin lege „Anul Cărții” în țara noastră, seniorii au inițiat diverse activități dedicate cunoașterii vieții și operei unor scriitori cu notorietate din literatura română și universală, a unor personalități din domenii precum știință, artă, tehnică etc.

Seniorii au chiar și planuri de… extindere a activităților dincolo de municipiul Râmnicu Vâlcea, existând dorința de a se forma nuclee care se funcționeze ca filiale în orașe precum Drăgășani, Horezu și nu numai.

Începând cu perioada de toamnă și până la sfârșitul acestui an, printre cele mai importante evenimente din calendarul Asociației seniorilor vâlceni putem puncta:

• Medalion cultural „Liviu Rebreanu” romancier polivalent, în contextul marcării, pe 31 august, a Zilei Limbii Române (3 septembrie);

• Dezbatere „Modernizarea învățământului românesc – prioritate națională”, în contextul marcării, pe 5 octombrie, a Zilei Mondiale a Educației (2 octombrie);

• Dezbatere „Învață să trăiești sănătos” – ediția a X-a, la Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” (29 octombrie);

• Dezbatere „300 de ani de învățământ în limba română la Râmnicu Vâlcea”, reuniunea seniorilor din educație în sala Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea (12 noiembrie);

• Dezbatere „Marea Unire – o pagină luminoasă în istoria poporului român” (26 noiembrie);

• Dezbatere „Datini specifice sărbătorilor de iarnă la români” (10 decembrie);

• Masă rotundă „Gheorghe Sabin – medic patriot, un excelent senator și prefect de Vâlcea (17 decembrie).

Vom fi alături de seniorii vâlceni în acțiunile lor și vă vom ține la curent, stimați cititori, din timp util, cu informațiile legate de orele și locurile în care se vor desfășura acestea!