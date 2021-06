Râmnicul devine iar capitala cărții, literaturii și artelor vizuale

În perioada 9-13 iunie 2021, se va desfășura Salonul Național de Literatură și Artă „Rotonda Plopilor Aprinși” – ediția a X-a și Festivalul Cărții la Râmnic – ediția a VII-a. Astfel, timp de patru-cinci zile, municipiul Râmnicu Vâlcea va fi încă o dată „Capitala cărții, literaturii și artelor vizuale”.

Sub înaltul patronaj al Consiliului Județean Vâlcea și al Arhiepiscopiei Râmnicului, Asociația Culturală „Curierul de Vâlcea”, în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filiala Vâlcea, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România – Filiala Vâlcea organizează Salonul Național de Literatură și Artă „Rotonda Plopilor Aprinși” – ediția a X-a, Festivalul Cărții la Râmnic – ediția a VII-a.

Manifestările sunt dedicate strălucitului cărturar, teolog, scriitor și traducător Bartolomeu Valeriu Anania, la 100 de ani de la naștere (18 martie 1921, Glăvile – Vâlcea) și la împlinirea a 10 ani de la trecerea la cele veșnice (Cluj-Napoca, 31 ianuarie 2011).

Vor participa în calitate de invitați scriitori, editori, artiști plastici, jurnaliști, distinși oameni de cultură din județ, dar și din țară.

Programul manifestărilor cultural-artistice



Miercuri, 9 iunie 2021

În Scuarul „Mihai Eminescu” din incinta Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Râmnicului – deschiderea festivă;

• 12.00 – 13.30

– Cuvânt de Înțelepciune și de bun sosit rostit de Î.P.S. Dr. VARSANUFIE, Arhiepiscopul Râmnicului;

– Cuvântul de salut din partea organizatorilor, autorităților și invitaților.

• 13.30 – 14.30

– Gala Premiilor Salonului Național de Literatură și Artă „Rotonda Plopilor Aprinși”, ediția a X-a.

• Marele Premiu pentru Cultură „Prof. univ. dr. ing. Pompiliu Manea”;

• Premiul „Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania” pentru excelență în cultură

• Premiul „Râmnic – 633” pentru Cartea Anului (2020 și 2021);

• Premiul „OPERA OMNIA” pe anul 2021 și Premiul de Excelență al editurilor „TipoMoldova” și „Antim Ivireanul”;

• Premiul „Alex Bucur – carte pentru copii și tineret”;

• Premiul „Alex Parolea Moga” pentru jurnalism;

• Premiul CLIO „Aurelian Sacerdoțeanu”

• Decernarea Trofeului „CERURILE OLTULUI”: Debut – Poezie și Proză; Publicistică și eseu și a PREMIILOR SPECIALE ale revistei „Rotonda Valahă”, editurilor TipoMOLDOVa Iași și „Antim Ivireanul”, precum și ale și Filialei Vâlcea a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România:

Laudatio – Scriitorul Ioan Barbu, președintele Comitetului de acordare a premiilor.

• 15.30 – 17.30, la Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea.

Întâlnire cu istoria. Eveniment editorial: Romanul „Daci nemuritori” de Ana Calina Garaș. Prezintă: Mihai Antonescu, Maria Mona Vâlceanu, Octavian Apostoloiu și autoarea.

• 17.30 – 19.00 – Un cercetător lingvist și cărțile sale despre „Originea daco-tracă a limbii române”. Invitat – Mihai Vinereanu, Former professor City University of New York;

• 20.00 – 24.00 – Dineu în onoarea oaspeților și a sărbătoriților (cei care au împlinit vârste cu cifră rotundă). Moment folcloric – Haiducii din Amărăști.

Joi, 10 iunie 2021, la Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea

• 10.00 – 12.30 – „Petale în univers” – cele mai recente apariții editoriale lirice: Andreea Melania Cristea („Scandal de sentimente” – debut la Ed. „Antim Ivireanul”), Emilia Dănescu („Mărul insomniei”), Evelyne Maria Croitoru („Caligrafia destinului” – antologie de poezie, carte bilingvă), Ion Drăghici („30 de poeme pentru Europa”, în șase limbi), Ilie Gorjan („Clipa rotundă”), Ioan St. Lazăr („Timp unic”), Vilia Banta („Poarta felinelor”, antologie), Nelu Barbu – Băbeni („Pseudofabule”). Prezintă: Mona Maria Vâlceanu, Mihai Antonescu, Evelyne Maria Croitoru, Emilia Dănescu și autorii.

• 13.00 – 14.30 – Întâlniri pe „Strada Prozei și artei jurnalistice”.

Costel Nedelcu („Doamne, ai grijă de lalea” – debut la Editura „Antim Ivireanul”), Alexandra Elena Stroia („Confesiuni la miez de noapte”), Ana Andreescu („Zbor printre cuvinte”), Mihaela Aionesei („La pas prin Patria Mamă”), Emil Lungeanu („Viitorul a trecut pe aici”), Dan Bundă („Fata Morgana Inc,”), Constantin Lupeanu („Toți oamenii sunt frați”), Marius Cărbunescu („Așteptarea”), Constantin Argeșanu („Retrăire”, vol. I și II), Dumitru Sârghie (Considerații pe marginea unui roman în manuscris: „Păcătoasa” de Pan Vizirescu), Vasile Szolga („Cafea amară”), Constantin Ionițescu („Sfinxul din Bucegi și urmașii acestuia – Basarabii”), Victoria Stolojanu-Munteanu (”Tutore Vladimirescu – Fapte, legende, amintiri”), Eliza Roha („Incursiune printre cărți și autori”), Ioan Barbu („Vara cade într-o zi de miercuri”). Prezintă: Emil Lungeanu, Ioan Barbu, Elena Armenescu, Mona Maria Vâlceanu, Elena Drăghici, Mihai Antonescu, Ilie Gorjan, Tudor Meiloiu – și autorii.

• 17.00 – 19.30 – Continuare – Întâlniri pe „Strada Prozei și artei jurnalistice”.

Vineri, 11 iunie 2021 – Ziua Artelor vizuale

Program special, în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filiala Vâlcea.

• 10.00 – 11.30 – Galeria ARTEX – Decernarea Trofeului „Cerurile Oltului” pentru Arte vizuale și Critică de artă. Laudatio: Gheorghe Dican;

– Prezentarea expoziției „Artiști constănțeni la Vâlcea”. Curator – Gheorghe Dican, pictor.

• 11.45 – 13.00, Sălile de expoziții Cozia 1 și Cozia 2

– Prezentarea expoziției „Geometrii”. Curator – Gabriela Popescu, critic de artă.

• 13.30 – 15.00, la Muzeul de Artă „Casa Simian” – în curtea interioară;

– Întâlnire cu Maria Oancea și picturile sale. Vernisaj pe simeze vii: Portrete – caricaturi de Mihai Pânzaru-Pim (Suceava);

• 17.00 – 19.30 – Vizită la Muzeul „Anton Pann” și plimbare prin Parcul Zăvoi.

Sâmbătă, 12 iunie 2021, la Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea

• 10.00 – 11.30 – Jubileul revistei „Rotonda Valahă”– 5 ani de la prima ediție. Prezentarea edițiilor cu nr. 20 & 21. Intervențiile scriitorilor Ioan Barbu, Emil Lungeanu, Ion Drăghici, Emilia Dănescu, Mihaela Aionesei, Iuliana Dinu, Dumitru Sârghie, Tudor Meiloiu, Vasile Szolga, Mihai Antonescu.

• 12.00 – 14.00 – In Memoriam Poetul Național al Marii Iubiri: George Țărnea – 75, eseu de Ioan Barbu. Moment liric: Mihaela Aionesei, Emil Lungeanu, Elena Drăghici, Evelyne Maria Croitoru, Andreea Melania Cristea, Iuliana Dinu, Emilia Dănescu, Ilie Gorjan, Ion Drăghici, Dumitru Sârghie, Felix Sima.

• 14.30 – 15.00, la Statuia Poetului George Țărnea din Parcul Mircea cel Bătrân – Depunerea unei coroane cu flori.

• Președinte: Prof. Ioan Barbu

• Președinte de Onoare al Salonului Național: acad. Mihai Cimpoi