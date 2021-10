Profesori vâlceni participanți la o mobilitate Erasmus+ în Vasto, Italia

În perioada 23-29 septembrie 2021, un grup format din patru cadre didactice, profesori pentru învățământul primar de la C.N.I. „Matei Basarab” (Stîrcea Denisa, Richițeanu Gina-Eugenia, Ancuța Bianca-Elena, Ionescu Lavinia-Mihaela), au participat la o mobilitate internațională în domeniul TIC, în localitatea Vasto din Italia.

Activitatea în care au fost implicate profesoarele vâlcene s-a înscris în Proiectul de parteneriat strategic Erasmus+ K201 „Code your future” cu nr. de referință 2018-1-TR01-KA201-059502, sub coordonarea directorului adjunct al CNI „Matei Basarab”, prof. Cocoș Gabriela.

Cursul de formare a fost găzduit de Asociația „Let’s keep learning” din Vasto, partener al proiectului și de Centrul de Formare Polaris, cu participarea a 23 de profesori din România, Spania, Turcia și Lituania.

Obiectivul cursului a fost acela de a dezvolta capacitatea de folosire a dispozitivelor IT și a diferitelor instrumente de codificare pentru a stimula și sprijini motivația elevilor cu vârste între 7 și 12 ani de a-și construi o gândire logică, algoritmică.

Aprofundarea cunoștințelor despre coding prin intermediul platformei Scratch și schimbul de bune practici între participanții la mobilitatea Erasmus+ și formatorii italieni au permis îmbunătățirea abilităților pedagogice și lingvistice, creșterea gradului de profesionalism în cariera didactică, precum și o deschidere mai mare spre inovație și multiculturalism, într-un spațiu european atât de ofertant.