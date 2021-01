PRIMUL BILANȚ al ploilor de azi-noapte! TREI COMUNE din centrul județului apar pe lista celor mai afectate localități!

Prin intermediul unui comunicat de presă, reprezentanții ISU Vâlcea au făcut cunoscut bilanțul preliminar al pagubelor produse de inundațiile care au avut loc noaptea trecută, dar și în dimineața de 5 ianuarie 2021.

Bilanțul cuprinde informații valabile până în jurul orei 13.00 și arată în felul următor:

Ca urmare a avertizărilor meteorologice instituite la nivelul județului Vâlcea de COD PORTOCALIU de ninsori abundente, la altitudine de peste 1.700 de metri și precipitații sub formă de ploaie însemnate cantitativ, în intervalul 04.01 (ora 18.00) – 05.01 (ora 08.00), COD PORTOCALIU HIDRO pe râul Olt, în aval și amonte, în intervalul 04.01 (ora 18.00) – 05.01 (ora 12.00) privind posibilitatea formării de torenti, viituri, și posibilitatea inundării anumitor zone, COD ROȘU privind depășirea cotelor de PERICOL pe afluenții situați pe partea dreapta a râului Olt, la confluența cu râul Lotru în amonte de lacul de acumulare Ionesti, până pe data de 05.01.2021 (ora 12.00), la nivelul județului Vâlcea s-au înregistrat următoarele situații de urgență, unde au intervenit sau intervin echipajele proprii, după cum urmează:

1.În orașul BREZOI

a. în zona podului care face legătura între DN 7A și strada Vasilatu, râul Lotru a ieșit din matcă în partea stângă, nivelul apei având între 15 cm și 20 de cm. În zona respectiva mai există o cale de acces, astfel că nu se pune problema izolării populației din zonă. Membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență Brezoi în colaborare cu reprezentanții ABA Olt au dispus deplasarea unui excavator în amonte de pod pentru a închide breșa creată de viitură. Totodată, pe timpul nopții, angajații din cadrul ISU General Magheru al județului Vâlcea au acționat pentru evacuarea apei provenită din precipitații în localitatea Brezoi pentru evacuarea apei din două beciuri și două locuințe;

b. Strada Eroilor – zona centrală: facilitare ieșire din locuiță a două persoane dintr-o gospodărie;

c. Strada Eroilor: evacuare apă din două beciuri;

d. Strada Eroilor – zona școlii generale: evacuare apă din dintr-un beci, curte și cale de acces;

e. D.N.7 A, km 5, pct. Șindrila, îndepărtare aluviuni după partea carosabilă;

f. Strada Mihai Sadoveanu: asigurare măsuri PSI la un branșament de alimentare cu energie electrică;

g. DN 7A, punct Gura Lotrului: sunt inundate aporoximativ 30-35 de gospodării, apa are o adâncime cuprinsă între 0,5-1 m. Din primele informații sunt patru beciuri inundate.

h. Strada Eroilor – zona Bisericii Catolice: se intervine pentru evacuarea apei dintr-un beci și curte.

2.În comuna RACOVIȚA

a. DJ 703 M circulația rutieră este blocată în urma inundațiilor provocate de viitură de pe versanți. La fața locului s-a dispus trimiterea unei autospeciale din partea ISU cu motopompă de capacitate mărită, pentru a evacua apa acumulată.

b. Sat Țuțulești, un teren de aproximativ cca. 6 ha este inundat unde se află patru gospodării, două case fiind inundate. La fața locului se află un echipaj care acționează pentru evacuarea apei. S-a dispus trimiterea în sprijin a unei autospeciale din partea ISU cu motopompă de capacitate mărită, pentru a evacua apa acumulată;

3.În comuna FRÂNCEȘTI

S-a intervenit pentru evacuarea apei dintr-un beci.

4.În comuna BUNEȘTI

S-a intervenit pentru evacuarea din două anexe.

5.În comuna VLĂDEȘTI

Partea carosabilă a DN 64 este afectată de aluviuni. Traficul se desfășoară cu dificultate. Intervine SVSU Vlădești.

• Material realizat cu sprijinul ISU Vâlcea