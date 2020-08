Primarul Nicolae Voicescu decretează: „Cu o singură suspiciune de infecție, Fârtățeștiul nu se teme de COVID. Școala va începe ca-ntotdeauna!”

Cea mai mare așezare rurală din Vâlcea a fost ferită aproape complet de pandemie

Deși pare incredibil, comuna cu cele mai multe sate din toată Vâlcea nu a dat piept cu COVID-19 în aproape șase luni de la declanșarea crizei sanitare! O spune răspicat însuși edilul Fârtățeștiului pentru care începerea anului școlar nu se poate relua decât în condițiile obișnuite:

„Școala va începe cât se poate de normal! Adică, fizic și nu online ca prin alte părți… Am avut discuții cu părinții și cu dascălii. Când ai un singur caz și acela cam așa și-așa, e logic să stai liniștit și să-ți vezi de viață. Ca să știți, singura suspiciune de COVID a fost la un cetățean care acum este bine-mersi, l-am văzut chiar eu deunăzi, pe tractor, la muncă, fără nici un fel de probleme. Din ce-am auzit a fost chiar asimptomatic, deși era trecut de 60 ani… Deci, nu se poate vorbi de probleme. Sigur că am investit pentru siguranța sanitară a celor aproximativ 300 de copii care vor lua parte la acest an școlar în cele două școli și o grădiniță de care suntem direct răspunzători. N-am o cifră exactă, dar au fost fonduri semnificative…”.

Trei „scenarii” pentru anul școlar care stă să înceapă

Conform celor mai recente date, pe 7 septembrie 2020 direcțiile de sănătate publică din fiecare județ al țării vor anunța datele epidemiologice în funcție de care școlile se înscriu într-unul din cele trei scenarii: verde, galben sau roșu.

Scenariul verde presupune că toți copiii vor merge la școală. Cel galben presupune educație mixtă: față în față și online, în timp ce un scenariu roșu ar ține cursurile doar în mediu virtual. Deciziile direcțiilor de sănătate publică vor fi la baza înscrierii fiecărei școli într-unul din cele trei scenarii.

Potrivit unei ordonanțe adoptate recent de guvern, în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice, Consiliul de administraţie al şcolii poate propune, în urma consultării Asociaţiei de părinţi, ca desfăşurarea activităţii didactice care presupune prezenţa fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor să se realizeze prin intermediul tehnologiei şi a internetului (cu respectarea măsurilor stabilite prin ordin comun al Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării), precizează comunicatul.

Următorul pas procedural prevede ca propunerea şcolii, avizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean/ Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, să fie înaintată Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă/ Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, în vederea aprobării prin hotărâre. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă/ Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă dispune atât cu privire la perioada de aplicabilitate a măsurilor adoptate, cât şi cu privire la alte măsuri specifice ce trebuie luate de către şcoală, în funcţie de situaţia epidemiologică. Inspectoratele şcolare judeţene/ Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor comunica săptămânal Ministerului Educaţiei şi Cercetării măsurile dispuse de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă/ Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă.

Puteri sporite pentru CJSU

Reluarea activităţilor didactice, în condiţii de siguranţă sanitară, suspendate în baza acestei proceduri, este decisă prin hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă cu avizul Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică şi cu informarea unităţii de învăţământ preuniversitar, respectiv a Inspectoratului Şcolar Judeţean.

Unităţile de învăţământ vor elabora proceduri proprii pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanţilor la activităţile desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi a internetului, în baza metodologiei-cadru elaborate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi aprobată prin ordin al ministrului, cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare.

Actul normativ mai stabileşte că, în situaţia în care spaţiile existente în unităţile de învăţământ nu sunt suficiente pentru respectarea normelor de siguranţă sanitară, stabilite de autorităţile de resort, inspectoratele şcolare judeţene pot solicita autorităţilor administraţiei publice locale să pună la dispoziţia unităţilor de învăţământ preuniversitar alte spaţii adecvate pentru desfăşurarea activităţilor didactice.

Ce se întâmplă în cazul suspendării cursurilor?

În eventualitatea limitării sau suspendării activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a beneficiarilor primari ai sistemului de educaţie în unităţile de învăţământ, ca urmare a deciziei autorităţilor competente, Ministerul Educaţiei şi Cercetării poate modifica, prin ordin de ministru, numărul de ore alocat disciplinelor de studiu/ modulelor de pregătire prin planurile-cadru de învăţământ, precum şi ponderea numărului de ore de predare şi evaluare în programa şcolară aprobată. În situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a beneficiarilor primari ai sistemului de educaţie în unităţile de învăţământ, probele prevăzute de lege, din cadrul etapei I eliminatorii a examenului pentru definitivare în învăţământ, se pot realiza şi prin intermediul tehnologiei şi a internetului.