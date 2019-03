Primarul de la Bărbătești și-a găsit motivația pentru a candida și-n 2020

După 16 ani și patru mandate de succes, edilul Bărbăteștiului spune că nu duce lipsă de motivație și nici viziune. Chiar dacă localitatea pe care a preluat-o în 2004 nu mai seamănă aproape deloc față de ceea ce e azi Bărbăteștiul, Constantin Bănacu nu vrea să coboare ștacheta și-și anunță marele proiect pentru mandatul 2020-2024: „În cadrul asocierii cu Pietrari și Costești, am luat în discuție o serie de proiecte mici sau medii pentru localitățile noastre. Într-una din întâlnirile noastre de dată recentă, s-a ridicat și o temă cu adevărat măreață, curajoasă. Este vorba de introducerea gazelor. Lângă noi, și-au exprimat deja interesul localitățile Frâncești, Păușești, Tomșani și Horezu. Valoarea unui astfel de proiect este enorm de mare, o știm toți cei implicați. Există interes pentru că lemnul s-a scumpit și se va scumpi mereu. Anul acesta, a fost 400 lei metru cub, și, în mod cert, va ajunge chiar la 500, până la finele anului. Este, de departe, cel mai ambițios proiect al meu. Știu că va fi nevoie de încă un mandat dar e vorba de ceva într-adevăr istoric. PNDL 3 ar fi sursa de finanțare. Din ce-am înțeles, politica celor de la Distrigaz este axată pe localitățile care sunt deja de-a lungul magistralei existente. Știu că ne așteaptă niște ani de muncă de convingere și munți de hârțogărie, doar pentru a trage cumva magistrala în zonă, dar eu cred că merită!”.

Se extinde azilul

Căminul de bătrâni din Bărbătești oferă îngrijire medicală permanentă, cazare în camere cu 1-2 paturi dotate cu mobilier, TV și Internet, încălzire centralizată, conectare la rețeaua de apă și canalizare. Căminul dispune de personal medical și sanitar specializat în geriatrie, urologie, cardiologie, neurologie, fizioterapie, laborator, ecografie. Edilul Constantin Bănacu spune că obiectivul a ieșit din perioada de monitorizare și va face toate demersurile pentru extinderea capacității actuale, de doar opt paturi.

Altă documentație pentru Căminul cultural

Administrația locală din Bărbătești va depune un nou dosar pentru acest obiectiv de investiții. „Era nevoie de o documentație actualizată la Compania Națională de Investiții pentru proiectul de reabilitare a Căminului cultural, pentru că dosarul nostru fusese depus acum 4 ani, la o valoare de circa 9 miliarde lei vechi și care acum se duce la 12-13 miliarde”, declară primarul Constantin Bănacu.

Cum arată programul de primăvară ?

Igienizări în toi la șanțurile de pe DJ 646 E, unde toți prunii bătrâni și toți copacii sub medie și sub înaltă tensiune o sa fie tăiați pentru a nu face probleme iarna, așa cum s-a întâmplat la precedentul Cod Portocaliu dinainte de Crăciun iar de săptămâna aceasta, reîncep și lucrările la asfaltarea celor șase kilometri de drum finanțați prin PNDL 2, unde au fost deja betonate două străzi și alte 5-6 sunt pregătite cu ziduri de sprijin și podeț, urmate de asfaltări. În plus, edilul Bărbăteștiul bifează și două stații pompare la ulițele Delureni și Măgura.

Un buget care nu mai vine pentru nevoi care nu așteaptă

Tema blocării aprobării bugetului 2019 nu avea cum să nu fie un subiect de interes pentru edilul Constantin Bănacu. Asemenea tuturor aleșilor locali, acesta reclamă întârzierea: „Bugetul târziu ne afectează la reabilitarea unei scoli, asta, într-o primă instanță. Dacă termini T1 fără buget, este extraordinar de prost!”