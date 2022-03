Primarul Bărbăteștiului PORNEȘTE CU ALTE AJUTOARE spre Ucraina

Constantin Bănacu și consătenii lui nu vor să-i lase de izbeliște pe refugiații ucrainieni

Se spune despre șeful administrației din Bărbătești (foto, în dreapta imaginii) că are o gură mare de care ai face tot ce poți să scapi atunci când se enervează. Cei foarte puțini care-l cunosc cu adevărat, știu în schimb că a compensat și compensează mereu cu o inimă infinită care, asemenea multora dintre aceste granițe, s-a-nduioșat de drama care arde pământul și viața de la nord de România.

După ce, pe 1 martie 2022, a contribuit, împreună cu vecinii din Stoenești și Costești, la primul transport umanitar către Ucraina, Constantin Bănacu spune că vor urma multe altele:

„Joi dimineață, pleacă altă mașină spre Isaccea. De data asta, vorbim și despre alimente: pâine, pateuri, dulciuri. Am mai cumpărat din banii noștri, ai celor din primărie, obiecte de igienă personală: săpun, hârtie igienică, pastă și periuțe de dinți. Avem și donații cu foarte multe pături, haine și încălțăminte pentru că foarte mulți dintre refugiați au fugit fără mașină sau tren, pe propriile picioare. Cine a fost cu primul nostru transport la hotar ne-a spus că erau înfometați, speriați, murdari, uzi, desculți… vai și-amar! Vreau să le mulțumesc tuturor celor m-au căutat la telefon pentru donații. Vă spun ce le-am spus și lor: continuăm! Din păcate, mai am ceva de pus la punct pentru dosarul cu gazele, tura asta, dar voi merge eu personal la fiecare dintre următoarele transporturi umanitare. Nu-i putem lăsa de izbeliște, sub nici o formă! Nu am mai fi nici români, nici oameni, altfel…”.