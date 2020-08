Prima doamnă a învățământului românesc a venit la Vâlcea: elevii să se pregătească pentru școală!

Miercuri, 12 august 2020, de la ora 13.00, ministrul Educației Naționale, Monica Anisie, a susținut o declarație de presă la sediul Instituției Prefectului – Județul Vâlcea. Ministrul Educației Naționale s-a aflat miercuri în județul Vâlcea cu prilejul unei vizite de lucru. Aceasta a inclus o întâlnire cu directorii unităților școlare din județul nostru, precum și participarea la prima ședință a Grupului tehnic privitor la începerea noului an școlar. Din acest grup tehnic fac parte reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică Vâlcea, ai Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea, precum și cei ai Instituției Prefectului din județul nostru. Constituirea unui astfel de grup tehnic era foarte ncesară în vederea stabilirii măsurilor care se impun pentru ca noul an școlar să debuteze în condiții de siguranță în școlile din județ.

În mesajul pe care l-a transmis elevilor și părinților din județul nostru, Monica Anisie a vorbit despre importanța începerii anului școlar preuniversitar 2020/2021 în condiții optime, dar și de siguranță în contextul pandemiei de Coronavirus. Oricum, elevii trebuie să fie pregătiți pentru noul an școlar deoarece acesta va începe la data stabilită, 14 septembrie 2020! Cât de curând, reprezentanții Ministerului Educației vor anunța și ultimele detalii privitoare la modul concret în care vor învăța elevii, cu toții sperând ca aceștia să revină în băncile școlilor.