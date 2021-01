Președintele CJ Vâlcea a anunțat CUANTUMUL STIMULENTELOR FINANCIARE pentru personalul medical și de specialitate

Luni, 25 ianuarie 2021, președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a susținut o declarație de presă în cadrul căreia a oferit detalii privitoare la stimulentele financiare pe care le va primi personalul medical și de specialitate care își desfășoară activitatea în spitalele aflate în subordinea CJ. Astfel, plata stimulentelor la care a făcut referire președintele CJ Vâlcea se va realiza lunar, în limita a două salarii minime brute pe țară. Finanțarea acestora este asigurată din veniturile proprii ale unității spitalicești, cu încadrarea în bugetul aprobat.

„În paralel cu lucrările de modernizare a spitalelor vâlcene, ne preocupăm și de recompensarea personalului medical care lucrează în aceste unități. Așa cum am procedat și în anii trecuți, și în acest an, în prima ședință a CJ Vâlcea, care se va desfășura vineri, voi propune acordarea de stimulente financiare pentru personalul medical și de specialitate din spitalele aflate în subordonarea CJ Vâlcea. Plata stimulentelor se va face lunar, în limita a două salarii minime brute pe țară, a căror finanțare este asigurată din veniturile proprii ale fiecărei unități spitalicești, cu încadrarea în bugetul aprobat. Consider că aceste stimulente financiare vor constitui o recompensă pentru efortul suplimentar făcut, în această perioadă complicată, de cadrele medicale vâlcene”, a declarat Constantin Rădulescu.