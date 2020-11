Premierul ORBAN: „Nu cresc taxele şi impozitele”

Premierul Ludovic Orban a declarat că Guvernul are ca obiectiv fundamental accelerarea relansării economice şi nu va pune „bariere de tip fiscal” pentru companii, reiterând că taxele şi impozitele nu vor creşte.

„O spun din capul locului că nu vom creşte taxe şi impozite. O mai spun o dată, pentru că o dată la două zile apare câte o năzdrăvănie care este preluată fără să aibă niciun fel de legătură. Susţinem categoric cota unică de impozitare şi nu vom majora taxe şi impozite. Este împotriva obiectivului fundamental pe care îl are Guvernul şi anume acela de a accelera relansarea economică. Pentru accelerarea relansării economice nu poţi să pui frână de tip fiscal, bariere de tip fiscal în relansarea companiilor şi în ceea ce priveşte taxarea muncii”, a afirmat premierul.

„Dimpotrivă, avem foarte multe programe de sprijin al companiilor, atât întreprinderile mici şi mijlocii, cât şi companiile mari. De asemenea, am gândit un întreg sistem de susţinere a realizării de noi investiţii private fie de investitori români, fie de investitori străini. De asemenea, vom veni şi cu alte măsuri de susţinere pentru mediul de afaceri”, a mai declarat Orban.

Potrivit acestuia, o parte importantă a propunerilor de susţinere a mediului de afaceri, de încurajare a comportamentului antreprenorial încă din şcoală făcute de întreprinzători sunt extrem de serioase şi urmează să fie introduse în programul de guvernare.

„Facem o evaluare a resurselor disponibile pentru finanţarea diferitelor tipuri de programe din toate domeniile: de la Tech Nation până la dezvoltarea spiritului antreprenorial, de exemplu, în rândul populaţiei sub 18 ani, din licee. Aceasta s-ar putea face prin înfiinţarea unui tip de companii cu o răspundere diferită, care să încurajeze formarea de companii de către tineri. Sunt foarte multe propuneri care sunt extrem de interesante. Cu siguranţă, o parte dintre ele le vom prelua, numai că le vom aşeza în cadrul programului de guvernare ţinând cont şi de resurse, de studii de impact şi de evaluarea efectelor favorabile posibile”, a explicat Orban.

Sursă text: Agerpres