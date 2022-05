POVESTEA MAGICĂ A TROVANȚILOR din Costești, spusă de un copil de clasa a VI-a

O remarcabilă și impresionantă explozie de imaginație și talent a lui Călin Constantin Șude

După cum vă anunțam și anterior, Biblioteca Costești a găzduit cea de-a treia ediție a concursului de creație literară „Rădăcini” destinat elevilor din localitate. Tema acestui an au fost misterioșii trovanți, un simbol al localității iar Călin Constantin Șude, clasa a VI-a, Școala Generală Ferigile Costești, a primit premiul pentru „Legenda trovanților”:

„Cu milioane de ani în urmă, în Galaxia Calea Lactee, navigau mii de navete spațiale.

Într-o zi a avut loc un transport foarte important făcut de extratereștrii, cu tei trei navete spațiale. Prima navetă transporta oasele unui monstru uriaș. A doua navetă transporta învelișul protector din nisip al monstrului. Iar a treia navetă transporta un fel de nisip grunjos care întărește oasele monstrului.

Transportul a decurs bine până când a intrat în centura de asteroizi dintre Marte și Jupiter și toate trei navetele s-au prăbușit pe Pământ. Prima și a treia navetă, în care se aflau oasele și nisipul care le întărește s-a prăbușit într-o mare uriașă. Astăzi acolo este comuna Costești. A doua navetă a ajuns într-o zonă destul de ciudată, în care nu se afla nimic. Astăzi acolo este Arabia Saudită.

Unele dintre cele mai importante părți ale monstrului sunt împrăștiate la suprafața pământului: molarii, caninii, inima etc.. Se spune că dacă aduci toate oasele monstrului la un loc și o cantitate suficientă de nisip (înveliș protector), pe o rază de maxim 100 km, monstrul se va reîncarna și va căuta răzbunare. După ce dobori monstrul iar inima rămâne neatinsă ea se va transforma într-un ou din care va ieși un alt monstru. Extratereștrii au încercat să ia monstrul înapoi, dar el era prea greu. Așa că au trimis un câine magic care să aibă grijă de trovanți, resturile lui, pentru totdeauna. Dacă cineva încearcă să readucă monstrul la viată, câinele care păzește pietrele vii, se va transforma într-un gardian uriaș care va împiedeca pe oricine încearcă să îl aducă înapoi la viață”.