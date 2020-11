«PICĂ» ȘI EURO 2020 de handbal feminin!? Norvegia nu vrea să mai organizeze turneul

După ce naționala de tineret a României a ratat de două ori posibilitatea de a evolua la Campionatul Mondial pe propriul teren (turneul final fiind reprogramat din iunie în decembrie 2020 și apoi în iunie 2021), pandemia pare aproape de a da peste cap și planurile naționalei de senioare. Echipa de handbal feminin a României ar trebui să evolueze, în luna decembrie a acestui an, la Campionatul European găzduit de Norvegia și Danemarca (cele trei meciuri pe care România ar trebui să le dispute în faza grupelor fiind programate la Trondheim, în Norvegia).

Desfășurarea acestui turneu începe să fie pusă sub semnul întrebării după ce, zilele trecute, reprezentanții Federației Norvegiene de Handbal au anunțat federația europeană de specialitate că nu doresc să mai găzduiască cele 12 meciuri din prima fază a grupelor, nouă din faza grupelor principale, precum și o semifinală și marea finală (celelalte partide sunt programate a se disputa în Danemarca). Motivele pentru care Norvegia a anunțat că dorește să renunțe la organizarea turneului (cu numai două săptămâni înaintea debutului!?) sunt evident legate de temerile privind răspândirea Coronavirusului. În presa sportivă se vehiculează ideea că, deși nu au anunțat expres, oficialii federației din Norvegia se tem de faptul că participarea loturilor de jucătoare și a staff-urilor din cele șapte țări europene care ar trebui să ajungă în statul nordic în luna decembrie ar contribui la răspândirea Coronavirusului. De aceea, Norvegia a anunțat că nu dorește să mai găzduiască cele peste 20 de meciuri care îi reveneau la acest turneu final, selecționata nordică fiind de acord să participe la turneu dacă partidele se vor disputa în altă țară.

În aceste condiții, dat fiind timpul foarte scurt în care reprezentanții Federației Europene de Handbal ar trebui să găsească alt stat care să găzduiască cele peste 20 de meciuri (o variantă deja vehiculată ar fi aceea ca Danemarca să organizeze singură turneul), desfășurarea CE de handbal feminin din 2020 începe să fie pusă sub semnul întrebării. Probabil că ar fi prea mult ca și acest turneu să fie amânat; însă, din câte se pare, pandemia de Coronavirus pare a avea ultimul «cuvânt» în ceea ce privește desfășurarea (sau nu) a celor mai multe evenimente din anul 2020!