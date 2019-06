Peste 400 de joburi vacante în Uniunea Europeană

În prezent, sunt înregistrate la AJOFM Vâlcea, prin rețeaua EURES, 473 de locuri de muncă vacante în mai multe state ale Uniunii Europene. Cele mai multe joburi sunt oferite de nemți care au nevoie de: operatori spălări industriale, electroniști, mecanici de locomotivă, tâmplari, șoferi de camion, operatori stivuitori, bucătari, ospătari, sudori, grădinari etc.

Ungurii au disponibile 118 posturi vacante: casieri, ajutor bucătari, manipulanți mărfuri pe raft, dulgheri, lucrători în construcții, brutari, bucătari, consilieri în vânzări, electricieni reparații frigidere, muncitori necalificați etc.

Norvegienii caută medic hematolog, tinichigii auto, vopsitori auto, mecanici auto, șefi echipă, instalatori ventilație, tâmplari etc. Olandezii caută: muncitori necalificați în grădinărit și horticultură, personal în domeniul gastronomiei de sistem, zidari etc. Suedezii caută mecanici, iar Slovacii au nevoie de sticlari. Datele ne-au fost furnizate de către Ion Marius Năfliu, director AJOFM Vâlcea.

