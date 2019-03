Pădurea din satul Cernelele (Păușești Otăsău), salubrizată!

La începutul săptămânii, autoritățile publice locale din Păușești Otăsău, alături de cetățenii cu ajutor social, au trecut la ecologizarea pădurii din satul Cernelele. Potrivit declarației edilului Cătălin Avan, o parte din angajații primăriei și cei trei cetățeni din zonă care mai beneficiază de ajutor social au adunat toate deșeurile aruncate aiurea.

„Am făcut și facem eforturi să ajungem localitatea cea mai curată și frumoasă din Oltenia! Nu este și nu va fi ușor! Însă nici nu ne oprim, nici nu descurajăm, cu orice risc! Am hotărât azi (n.r. luni, 18 martie) să amplasăm camere video mobile, cu acumulatori în zonele vulnerabile, mascate în copaci! Când vom avea imagini cu cei care își bat joc de eforturile noastre o să le distribuim! În plus, vă promit ferm că veți vedea și procesele verbale de constatare a contravenției la normele de mediu! Avem cea mai mică taxă de salubrizare din județul Vâlcea, adică doi lei și cincizeci de bani -persoana pe lună, 30 lei pe an! În alte localități fiecare persoană plătește între 13 și 20 lei pe lună! Dar unii dintre noi duc încă peturi, sticle, aparate casnice defecte în păduri sau în zăvoaiele din localitate! O să luăm măsurile corecte și meritate! Sunt primarul care nu mai tolerează asemenea atentate la sănătatea copiilor și nepoților noștri! Vă asigur că toleranța noastră va fi zero față de asemenea comportamente, iar amenzile pe măsură!”, susține primarul Cătălin Avan.

Așadar, mai ales cu controalele ce vin din diferite părți, ba de la Corpul de control al prefectului, ba de la Mediu, autoritățile publice locale nu vor să intre pe „listele negre”, dar salubrizează localitatea și pentru sănătatea celor ce păstoresc zona.