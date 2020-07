O vâlceancă lucrează în cercetare în… Australia

Dr. Gabriela Răducan a lucrat ca cercetător fizician la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice Râmnicu Vâlcea, unde a condus unul dintre cele mai importante laboratoare din institut: Laboratorul de Procese și Analize Izotopice (LPAI). În 2011, a acreditat RENAR acest laborator conform ISO/IEC 17025:2005 – Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de testare și calibrare (General requirements for the competence of testing and calibration laboratories), revizuit de ISO/IEC 17025:2017.

Acest laborator a devenit singurul laborator acreditat din lume care producea etaloane de apă grea. Etaloanele de apă grea erau folosite la reactoarele nucleare de la Cernavodă.

În 2014, Dr. Răducan a plecat în Melbourne, Australia, unde lucrează în domeniul cercetării.

În continuare, vă prezentăm un interviu cu vâlceanca stabilită în Australia, un alt nume care face cinste județului nostru și întregii țări peste hotarele patriei:

D-na Dr. Răducan, cum ați decis să plecați în Australia?

Sunt foarte pasionată de cercetare, și mi s-a oferit o bursă de doctorat în Australia pentru a derula cercetare în domeniul focurilor de păduri. În Australia, aceste focuri sunt cunoscute sub numele de „bushfires”, adică „incendii de tufișuri”.

Apoi am predat la universitățile RMIT și La Trobe din Melbourne. Acum lucrez la „La Trobe Innovation & Entrepreneurship Foundry (LIEF)”, care este centrul de cercetare inovativă a universității La Trobe. Am lucrat în cercetare pe teme educaționale și pe probleme ale mediului. Toate acestea, însă, au la bază experiența mea în știință avansată a datelor și TIC (Tehnologia Informației și Comunicării). În munca mea, analizez și procesez date folosind cunoștințele mele în materie de informatică, matematică și fizică. Faptul că sunt fizician mă ajută foarte mult să descompun problema în concepte fundamentale și să analizez din diferite unghiuri. Pentru a avea mai multă flexibilitate, am fondat o organizație non-profit care se concentrează pe educație și tehnologie.

Ce proiecte aveți în derulare în perioada aceasta?

În cadrul organizației non-profit lucrez acum la câteva proiecte și unul dintre ele este legat de rezolvarea problemei incendiilor de păduri. Aproape în fiecare an, în special în lunile călduroase de vară, Australia este foarte afectată de incendii. Multe plante, animale și chiar și oameni mor din această cauză. Sunt mulți cercetători care își aduc aportul la diferite aspecte ale prevenirii și opririi focurilor de păduri. Părerea mea este că această problemă poate fi într-adevăr rezolvată dacă cercetătorii din diferite domenii colaborează considerând o întreagă problemă având diferite aspecte, în loc să trateze separat aceste aspecte, ignorând legătura dintre ele. Colaborarea interdisciplinară este cheia în acest subiect.

De asemenea, incendiile care scapă de sub control într-o țară afectează un teritoriu mult mai mare. Uneori, poluarea se întinde peste tot globul pământesc. De aceea, este important pentru toate țările să fie implicate într-o astfel de cercetare și intenționez să organizez o colaborare la nivel global pe această temă. Sunt diferite aspecte care trebuie luate în evidență, analizate și modificate sau chiar schimbate total. Cred că trebuie să plecăm de la managementul incendiilor, și să facem niște schimbări în abordarea problemei de la acest nivel. Mulți consideră că, de fapt, nu putem face decât să minimizăm daunele pricinuite de focurile necontrolate. Însă, dacă plecăm de la această idee, nu vom reuși niciodată să găsim o soluție.

Din punctul meu de vedere, trebuie lucrat în principal pe două căi: prima este prevenirea incendiilor și a doua este stingerea focurilor care nu au putut fi prevenite. Obiectivul principal trebuie să fie să nu se ajungă la pierderi de vieți omenești, să se diminueze distrugerea faunei și florei și daunele materiale. Partea dificilă este că aproape fiecare țară are ceva specific care trebuie luat în considerare când vorbim de prevenirea incendiilor de păduri/tufișuri.

Dacă vom considera stingerea incendiilor, folosirea unor vehicule autonome în locul pompierilor este cea mai buna soluție ca să prevenim pierderi inutile de vieți omenești, oriunde în lume. Soluția aceasta este universal valabilă din punctul meu de vedere. Acesta este un proiect la care lucrez și sunt foarte entuziasmată de rezultatele pe care le-am obținut până acum. Astfel că profit de șansa pe care mi-ați oferit-o dumneavoastră, și aș dori să transmit celor preocupați de același subiect de cercetare faptul că sunt foarte interesată de colaborare pe tema incendiilor de păduri, cu toate aspectele implicate.

Sunteți pasionată și de educarea tinerilor.

Ce proiecte aveți în acest domeniu?

Consider că educația este una dintre cele mai de preț resurse ale unei țări, deoarece copiii sunt viitorul generației noastre. Organizația non-profit pe care am deschis-o în Australia se ocupă de educarea tinerilor în legătură cu importanța științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii în viețile noastre. Încerc să încurajez tinerii să meargă spre o carieră în aceste domenii. Deși par niște domenii grele la prima vedere, există întotdeauna și o parte distractivă și plăcută cu care cred că ar trebui să începem atunci când vrem să convingem un copil să pășească pe tărâmul tehnologiei.

De aceea am creat un proiect de tehnologie purtabilă, aplicată pe haine, cu care copiii pot participa într-un spectacol de modă. Acesta este un proiect educațional în care îmi doresc să includ toate țările din lume. În 2019, am organizat în Australia un spectacol cu prezentări de modă, în care modelele purtau articole de îmbrăcăminte cu lumini și senzori, conectate prin IoT (Internet of Things = internetul lucrurilor/ internetul obiectelor). Pentru conectivitate, Telstra, cea mai mare companie de tehnologie și telecomunicații din Australia, ne-a oferit un dispozitiv 5G și un cont de Cumulocity (platformă de Internet of Things).

Am coordonat acest proiect la nivel global, însă din păcate nu am avut participanți din România. Înțeleg că distanța, costurile de transport, cazare și cerințele procesului de obținere a vizei reprezintă niște piedici pentru participanți. De aceea, în 2022, vrem să „alcătuim un eveniment” doar din filmulețele trimise de participanții din întreaga lume, fără ca evenimentul să se întâmple într-o locație fizică. Abilitatea noastră să comunicăm prin intermediul internetului a crescut exponențial, în special de când a început pandemia. În evenimentul trecut, am lucrat cu copii de la clasa a treia până la studenți de facultate, dar și cu specialiști din diferite domenii, din diferite țări.

Planul meu este sa pregătesc acest film cu toate proiectele pâna la finele anului 2022. Deci, cine e interesat să participe în acest proiect, mă poate contacta la adresa de email: gabriela.raducan@tech4future.com.au. Informații suplimentare legate de acest proiect se găsesc pe website-ul Tech4Future.com.au.

Mai am și alte proiecte interesante, de exemplu în domeniul Internet of Things for Smart Farming (internetul lucrurilor pentru agricultură inteligentă) sau Health Monitoring with Wearable Devices (monitorizarea sănătății cu dispozitive purtabile) despre care aș fi bucuroasă să discut cu oricine este interesat.

Vă mulțumesc și sper să păstrăm legătura.