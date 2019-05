O metamorfoză uluitoare: De la „kosovari” la „mașina de goluri”

• Minerul Costești 2018-2019 este opusul trupei care speria județul în urmă cu decenii prin duritatea fotbalului prestat la Bistrița

Cu 108 goluri marcate în 27 de meciuri dintre care 23 câștigate, echipa din Costești este garanția spectacolului pe terenurile Superligii. Admirația de care se bucură acum pentru această statistică este într-un contrast major cu reputația construită ani de zile pe terenul vălurit de lângă mănăstirea Bistrița, acolo unde minerii își impuneau mai mereu punctul de vedere printr-un joc extrem de bărbătesc. „Durii” de altădată nu lăsau loc de compromisuri, abordând un stil care câștigase Costeștiului porecla de „Kosovo” și băgase frica în toate echipele care veneau să dea piept cu ortacii. Să dea piept, e doar un fel de a scrie despre acele vremuri și acel fotbal.

Rememorând timpurile cu pricina, primarul Costeștiului explică: „Am îmbrăcat tricoul Minerului, pentru prima dată, într-un meci la Genuneni. Aveam 13-14 ani și am intrat pe final. Știam din start de renumele nostru care era… doar renume. În vremurile alea, nu existau jucători pensați sau care să meargă la saloane, așa cum se întâmplă azi. Se juca altfel, se gândea altfel. Nici pretențiile noastre, la Costești nu erau cele de azi, recunosc. La vremea aceea, aveam chiar mineri în echipă, bărbați adevărați care unde puneau piciorul, vorba aia, nu mai creștea iarba. Am jucat până la 36 de ani pentru această echipă, adică vreo 23 de ani… Normal că am un oarecare fior când mă gândesc la oportunitatea băieților de azi de a juca o finală, un meci cu un trofeu pe masă. Nici eu și nici una din generațiile cu care am jucat, n-am avut această șansă, n-am mers niciodată mai sus de o semifinală. Sper ca actualii mineri să înțeleagă și să aprecieze drumul făcut de această echipă și eforturile pentru această metamorfoză”.

