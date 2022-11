O CARTE CUM NU S-A MAI SCRIS

De curând, la Editura „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea, a apărut o nouă carte. Nu acesta ar fi mare eveniment, pentru că la cunoscuta editură din municipiu apare, an de an, un număr consistent de volume noi (sau chiar retipăriri ale unor cărți mai vechi).

Cartea recent apărută se numește „Cartea Creației Spirituale” și este semnată de prozatorul Constantin Argeșanu. Bun, am zice aproape toți, un scriitor a scos încă o carte. Nici acesta poate că nu este mare eveniment.

Însă, vă invităm măcar să răsfoiți cartea, să o «frunzăriți», să îi simțiți mirosul de hârtie nouă, dar cu parfum clasic. Se citește ușor, are scris suficient de mare, negru pe hârtie pal-gălbuie. Are chiar și desene.

Este foarte probabil ca după ce citiți, fie și pe alocuri, diverse fragmente, să vă opriți la un moment dat și să vă întrebați: „Despre ce este această carte!?”. Așa cum ni s-a întâmplat și nouă! Iar unii dintre dumneavoastră, cei care nu îl cunoașteți pe autor, s-ar putea să vă întrebați și „Cine este cel care a scris-o? La ce informații a avut acces când a scris cartea asta!?”.

Constantin Argeșanu: „E o carte pe care nu știi de unde s-o apuci”

Chiar Constantin Argeșanu, autorul cărții, spune despre cel mai recent volum al său că este unul care s-ar putea să nu fie „digerat” prea ușor de către unii oameni. O părere pe care, în mare măsură, i-o împărtășim și noi și care credem că va avea mai mulți adepți pe măsură ce volumul va ajunge în mâinile cititorilor. De ce? Ne explică autorul mai jos.

„Consider că aceasta este o carte grea pentru unii. Îți trebuie o instrucție, o educație, însușirea unor cunoștințe din științele generale de fizică, matematică, chimie, psihologie, biologie, astronomie etc. și să fii la curent cu descoperirile lor. De aceea e grea! Că nu știi de unde s-o apuci, poate n-ai mai auzit de ideile din carte. Și așa ar fi greu, pentru că e o încercare a minții raționale finite să tindă și să atingă tangent sau secant Creația Lui Dumnezeu”, ne-a explicat Constantin Argeșanu.

„Cartea este o poveste despre știință, care mult timp a fost secretă, ascunsă, hermetică, pentru că nu se putea adresa muritorilor de rând (majoritatea 1, 2, 3), care nu pot pricepe, pentru că n-au avut voință, memorie, inteligență pentru a Evolua. Au rămas în pelicula organică, acolo unde i-a lăsat Creația. De aici te poți ridica, evolua numai prin voință, dăruire, și efort personal. Aceasta este evoluția Omului, nu acumularea de bunuri, bani, averi și atâtea alte «acadele» pentru copiii mari (Oameni) cu Egou și cu personalități false, minciuni și așa-zisă viață tihnită în lene, fără un țel și un scop. Darul vieții care ni s-a dat a fost cu un țel, cu un scop, nu s-a dat la întâmplare: ca din pelicula organică un număr de oameni să poată evolua pe următoarele trepte, frecvențe și conștiințe; 4, 5, 6, 7. Să nu rămânem pe prima treaptă – corp fizic, ca și animalele – să evoluăm pe trepte până la vârf, la glanda pineală și mai departe”, a mai precizat autorul după ieșirea volumului de sub «teascurile» tiparului.

Așadar, cine sunt oamenii 1, 2, 3? Dar 4, 5, 6, 7? Dumneavoastră în care categorie vă încadrați? Rămâne să descoperiți în „Cartea Creației Spirituale”. O carte cum nu s-a mai scris!

PRECIZARE IMPORTANTĂ: „Cartea Creației Spirituale” va fi lansată oficial în cadrul celei de-a XI-a ediții a Salonului Național de Literatură și Artă „Rotonda plopilor aprinși”, eveniment cultural de amploare, organizat în mai multe locații din județul Vâlcea, în perioada 9-12 noiembrie 2022.