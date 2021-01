O altă instituție importantă din Vâlcea a luat startul în CAMPANIA DE VACCINARE

Așa după cum v-am informat zilele trecute, unii dintre angajații Spitalului Județean de Urgență Vâlcea (este vorba despre persoanele care și-au manifestat în prealabil acordul) au fost deja vaccinați încă de luni, 4 ianuarie 2021, în prima zi a campaniei de vaccinare anti-COVID din județul nostru. Aproximativ 700 de doze vor fi folosite, în prima etapă, pentru vaccinarea personalului medical din cadrul SJU Vâlcea. Repetăm, este vorba despre personal medical care și-a dat acordul în acest sens, niciun angajat nefiind obligat să se supună procedurii de vaccinare!

Celelalte 200 de doze care au fost repartizate județului nostru în prima etapă au început să fie folosite, în parte, pentru vaccinarea angajaților din cadrul Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea (DGASPC). Asemenea personalului medical, angajații instituției din subordinea Consiliului Județean Vâlcea reprezintă unii dintre cei mai expuși salariați din sistemul public al județului nostru.

Luni, 4 ianuarie 2021, președintele CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu, a oferit câteva detalii privitoare la campania de vaccinare: „În prima zi lucrătoare din noul an, a început campania de vaccinare anti-COVID-19 în județul Vâlcea. Înainte de sărbători, am amenajat și am pus la dispoziție un centru de vaccinare la Spitalul Vechi, unde, în prima fază, vor fi vaccinate cadrele medicale de la SJU Vâlcea. A început și campania de vaccinare și pentru personalul DGASPC Vâlcea, primii 20 de salariați care vor primi serul de imunizare fiind de la Centrul de Îngrijire și Asistență Lungești. Este o perioadă extrem de importantă și, chiar dacă de coordonarea campaniei se ocupă alte instituții ale statului și nu noi, CJ Vâlcea, am solicitat conducerii DGASPC Vâlcea să ia toate măsurile în sprijinul autorităților care gestionează această campanie de vaccinare”.

Informații despre vaccinarea împotriva COVID-19 găsiți și pe platforma de informare despre vaccinarea anti-COVID, pusă la dispoziția cetățenilor de către Guvernul României: https://vaccinare-covid.gov.ro/.

• Material realizat cu sprijinul CJ Vâlcea