Nu trebuie renunțat la „Prima casă”!

Zilele trecute, Florin Cîțu – ministrul Finanțelor a lăsat să se înțeleagă că Guvernul PNL ar putea desființa programul „Prima casă” astfel că o familie care are nevoie de locuinţă va suporta peste 100.000 lei în plus prin accesarea unor alte tipuri de împrumuturi.

„Din păcate, victimele acestei măsuri sunt tinerii care sperau să obţină o locuinţă în condiţii mai simple decât dacă ar accesa împrumuturi de la bănci pentru a-şi asigura o casă. Programul a fost extrem de util, ani la rând, când zeci de mii de familii l-au valorificat pentru că prin intermediul lui se asigurau condiţii avantajoase celor interesaţi de a avea propriul cămin! Conform statisticilor, erau circa 30.000 de familii care accesau acest program. În plus, economia va intra în regres, prin restrângerea pieţei construcţiilor, concomitent cu reducerea numărului de locuri de muncă”, afirmă deputatul Vasile Cocoș.