Nu sunt vremile sub cârma omului, ci bietul om sub cârma vremii

Mesajul primarului Mircia Gutău la împlinirea a șase ani de la întronizarea Înaltpreasfinţitului Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului

”Nu sunt vremile sub cârma omului, ci bietul om sub cârma vremii” scria, acum 345 de ani, în Letopiseţul Ţării Moldovei, cronicarul Miron Costin. De atunci, însă, mulţi Oameni au dovedit contrariul, arătând că sunt deasupra vremurilor, modelându-le şi dându-le formă după spiritul lor luminat. Unul dintre aceşti Oameni este Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Varsanufie, a cărui întronizare din urmă cu şase ani a pus în calendarul locului data de 8 iunie ca ziua unei renaşteri a Eparhiei Râmnicului.

Am fost martori cu toţii, în aceşti ultimi şase ani, la o adevărată preschimbare a Arhiepiscopiei Râmnicului, la o aplecare atentă deopotrivă către valorile culturale creştine, dar şi către fiecare mirean, care a găsit la Înaltpreasfinţia Sa înţelegere, alinare şi sprijin.

Întreaga comunitate a Râmnicului este onorată să fie contemporană cu Înaltpreasfinţitul Varsanufie, să se inspire din faptele pline de credinţă ale întâistătătorului Arhiepiscopiei Râmnicului şi, într-un glas, să-l roage pe bunul Dumnezeu pentru încă mulţi ani de aleasă păstorire pe tronul arhieresc de la poalele Capelei!

La mulţi şi plini de vrednicie ani!

Mircia Gutău,

Primar