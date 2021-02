Nicolae Tomoiu, președinte Sindicatul 2015 CET Govora: „Nu durează o lună până când SE ÎNCHIDE BERBEȘTI VEST!”

Discursul liderului de la CET Govora în fața Prefecturii confirmă planurile Comisiei Europene anunțate de vicepreședintele Frans Timmermans

Aproximativ o sută de sindicaliști ai Cartelului ALFA Vâlcea s-au adunat miercuri după-amiază pentru un nou protest în fața Prefecturii Vâlcea. Chiar dacă trebuia să dureze o oră, manifestația s-a întins efectiv pe durata unui sfert de ceas, timp însă mai mult decât suficient pentru unul dintre lideri să apese adânc pedala adevărului.

„Noi avem o singură revendicare: nu vrem să rămânem pe drumuri după ce Uniunea Europeană va închide termocentralele! Gândiți-vă bine că trebuie să manifestăm și să luăm măsuri cât putem de urgent… Am scos astăzi 45-50 de persoane. Am avut și colegi care au decedat până la vârsta de 65 ani! Ce-au făcut oamenii ăștia? Au stat în praf cu cenușă și mizerie! Colegii noștri de la Berbești-Alunu au stat în șomaj tehnic cu 75%, iar alții care n-au făcut nimic au stat cu 100%! Nu se poate așa ceva… Trebuie să ne unim! Trebuie să fie oamenii ajutați pentru că vor rămâne pe drumuri. Berbești Vest nu durează o lună de zile, se va închide! Nu-i interesează de oameni încotro ar putea s-o ia… N-o să vină nimeni să investească! Gândiți-vă bine ce faceți! Credeam c-o să vină lumea alături de noi la acest miting… dar când văd atâta nepăsare, nu știu ce să mai cred și unde o s-ajungem! Dar veți vedea când veți rămâne pe drumuri și-atunci să vedem ce faceți…”, au fost cuvintele neiertătoare ale lui Nicolae Tomoiu, președinte Sindicatul 2015 CET Govora.