Nicolae Ciucă a anunțat că ROMÂNIA VA TRANSMITE COMISIEI EUROPENE prima cerere de plată din PNRR

Valoarea acestei cereri este de trei miliarde de euro, banii reprezentând atât împrumuturi în numele țării, cât și fonduri nerambursabile

Pe 23 mai 2022, în prima zi a acestei săptămâni, premierul Nicolae Ciucă a prezidat reuniunea extraordinară a Comitetului Interministerial de Coordonare a Planului Național de Redresare și Reziliență, dedicată pregătirii demersurilor pentru depunerea primei cereri de plată la Comisia Europeană, până la 31 mai.

„Calendarul foarte strâns pe care l-am urmărit pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor din PNRR și dialogul permanent între instituțiile statului român și între Guvern și Comisia Europeană fac posibilă transmiterea primei cereri de plată prin care România va beneficia de aproximativ trei miliarde euro sub formă de grant și împrumut. Aceste resurse importante vor finanța proiecte din toate componentele PNRR și vor avea impact în mai multe domenii strategice pentru România. Este un efort instituțional care trebuie continuat pentru a obține rezultate concrete, cu beneficii pentru cetățeni”, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciucă.

În prima cerere de plată sunt incluse, conform calendarului de implementare al PNRR, cele 21 de jaloane și ținte îndeplinite de România în trimestrul patru al anului 2021. Cererea de plată include atât sprijin nerambursabil în valoare de 2.037.146.414 euro, cât și sprijin sub formă de împrumut în valoare de 907.669.494 euro.

În cadrul reuniunii a fost analizat stadiul îndeplinirii jaloanelor și țintelor aferente trimestrului al doilea 2022 și implementarea celor din trimestrul I ale aceluiași an. Totodată, s-a discutat despre calendarul de lansare a apelurilor de proiecte și au fost prezentate concluziile rapoartelor privind auditul de sistem și de operațiuni.

Se pregătesc investiții de aproape 14 miliarde de euro

În cadrul PNRR, au fost prevăzute și aprobate investiții care includ 70 apeluri de proiecte competitive, cu o valoare totală de 13,909 miliarde euro (aproape jumătate din valoarea totală a PNRR). 60 dintre aceste apeluri de proiecte au termen asumat de lansare anul curent. Aceste proiecte sunt din următoarele domenii: sănătate, solidaritate socială și egalitate de șanse, mediu, investiții, infrastructură și lucrări publice, cercetare-inovare-digitalizare, energie, educație și cultură.

Șeful Executivului a apreciat eforturile instituțiilor implicate în gestionarea PNRR și a cerut menținerea unui ritm susținut pentru implementarea eficientă și de calitate a proiectelor de investiții și a reformelor.

„Instituțiile statutului s-au mobilizat și au colaborat pentru a asigura respectarea angajamentelor și calendarului asumat de România în cadrul PNRR. Este un efort care trebuie continuat și extins pentru a valorifica cele 30 de miliarde de euro de care România va beneficia prin PNRR în proiecte de modernizare și dezvoltare a țării”, a mai declarat prim-ministrul Nicolae Ciucă.

• Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al Guvernului României