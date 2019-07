Moment de bilanț la Teatrul „Anton Pann”

Cine și-ar fi imaginat că o dată cu venirea tânărului actor, Octavian Costin, la conducerea Teatrului Anton Pann, lucrurile vor merge într-o direcție bună. Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, în ședința de consiliu din 31 august 2018, a menționat că pariază pe tinerețe, intuind că Teatrul Anton Pann, o dată cu instalarea lui Tavi Costin în funcția de manager, va merge într-o direcție bună, acesta dând un suflu nou echipei. Experiența de actor și faptul că s-a aflat la conducerea unui ONG, cu care a câştigat multe proiecte culturale, pe Tavi Costin l-a ajutat mult. A demonstrat în acest an, având sprijinul total al Consiliului Județean și al președintelui Constantin Rădulescu, că se pot face lucruri frumoase, în așa fel încât teatru să fie vizibil. A adus regizori și dramaturgi valoroși, a făcut spectacole în premieră la nivel mondial și național, a făcut proiecte la nivel național, a făcut ca numele teatrului Anton Pann să se înscrie pe harta teatrelor de importanță din țară.

Venirea renumitului scriitor francez, Pascal Bruckner, la Teatrul Anton Pann din Rm. Vâlcea în 2019, la punerea în scenă a primei sale piese de teatru, în zilele de 17 și 18 mai, a dat strălucire acestei stagiuni și putem spune și acestui an 2019. Din punct de vedere cultural putem aprecia că prezența lui Pascal Bruckner la Rm. Vâlcea se înscrie ca fiind un eveniment de top cultural. Venirea lui, de când a fost anunțată, a fost așteptată cu mult interes, iubitorii de teatru și de literatură așteptând să vadă punerea în scenă a piesei scrise de el și apoi de a lua un autograf pe cărțile lui. Încercăm pe scurt să facem o analiză a acestei stagiuni.

Stagiunea 2018-219 a debutat sub semnul Centenarului. Câștigarea celor două proiecte la nivel național ”Ne știm de 100 de ani” și ”1918/2018 CENTENARUL VĂZUT DE GENERAȚIA Y” cu finanțare din partea Comitetului Interministerial pentru Centenar din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale au făcut ca Teatrul Anton Pann să se înscrie printre teatrele de importanță la nivel național. Mai jos vom aduce în atenția dumneavoastră cele mai importante evenimente ale acestei stagiuni.

Șapte premiere – una mondială, trei naționale

”Ne știm de 100 de ani” – după textul lui Vlad Tăușance, regia- Ștefan Iordănescu, o superproducție realizată de Teatrul Anton Pann din Râmnicu Vâlcea împreună cu Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din Arad, Teatrul Tineretului Piatra Neamț și Teatrul de Vest din Reșița. Proiectul este astfel gândit încât să ofere continuitate și în anul 2019 prin includerea sa în Portofoliu cultural asociat Președinției României a Consiliului Uniunii Europene precum și unor turnee internaționale organizate prin Institutul Cultural Român. Acest spectacol a fost prezentat în cele trei teatre partenere cât și în București, pe scena de la Bulandra.

”1918/2018 CENTENARUL VĂZUT DE GENERAȚIA Y” proiect care s-a finalizat cu spectacolul ”Portofele virtuale”- regia și dramaturgia David Schwartz. În afara premierei care a avut loc în ziua de 9 decembrie, “1918/2018 CENTENARUL VĂZUT DE GENERAȚIA Y” proiect ce a inclus spectacolul ”Portofele virtuale”, la sediul teatrului a mai fost prezentat în zilele de 10, 11 și 13 decembrie unui număr de 550 de elevi de la liceele din Județul Vâlcea și anume: Liceul ”George Țărnea” din Băbeni; Colegiul ”Mircea cel Bătrân”; Grupul Școlar ”Pleșoianu”; Colegiul Energetic și unor elevi de la Colegiul Forestier. Impresiile au fost favorabile spectacolului, profesorii îndrumători dorind ca să se reia acest spectacol și în 2019.

În stagiunea care s-a încheiat la finele lunii iunie, Teatrul Anton Pann a participat la mai multe festivaluri naționale și internaționale. Aducem în atenția dumneavoastră doar câteva.

-Festivalul Internaţional de Teatru „SKAMPA” Elbasan din Albania, unde Teatrul Anton Pann a participat cu „Visele lui Hamlet” un spectacol monodramă cu și de Florin Beciu după textul scris de Nina Mazur. Spectacolul a fost invitat să participe și la Festivalul Internațional de la Gabrovo, Bulgaria, în primăvara anului 2018, de unde s-a întors cu premiul pentru regie și scenografie

-Festivalul Artelor ”DOM 100” Timișoara Teatrul Anton Pann a participat cu spectacolele „Ne știm de 100 de ani și ”Un dușman al poporului” de Henrik Ibsen, regia Adrian Roman. Și spectacolele pentru copii au participat în această stagiune la 7 (șapte festivaluri pentru copii)

Acțiuni importante ale teatrului

Cred că una dintre cele mai importante acțiuni în afara premierelor, participării la festivaluri, a spectacolelor invitate și a altor acțiuni, rămâne proiectul care a adus pentru 6 (șase zile) bucurie în rândul pacienților și salariaților spitalului Județean Vâlcea. Este vorba de proiectul “Terapie prin Artă”, care s-a desfășurat în perioada 6-12 mai la Spitalul Județean de urgență Vâlcea, un parteneriat al Create Act Enjoy din Cluj, Teatrul Anton Pann și Spitalul Județean de Urgență Vâlcea. “Terapia prin artă” pune accentul pe dezvoltarea umană, apelând la arta spectaculară (teatru, improvizație, pantomimă). În această perioadă, 6-12 mai, artiştii Create. Act Enjoy alături de actori ai Teatrului Anbton Pann şi de voluntarii de proiect, au fost în spital cu ateliere de teatru, handmade, bricolaj, muzică, dar şi cu momente artistice prin saloane, de care s-au bucurat pacienţii şi personalul medical.

În stagiunea 2018- 2019, spectacolul ”Un dușman al poporului”, de Henric Ibsen, regia Adrian Roman, a fost vizionat de către membrii Juriului UNITER în vederea Galei Premiilor UNITER: Monica Andronescu, Oana Borș și Mircea Morariu. Despre spectacol, criticul de teatru Mircea Morariu, a vorbit pe larg în articolul din Adevărul/23 ianuarie 2019. Mai amintim aici prezența criticului de teatru Ion Parhon și a doamnei Mariana Ciolan de la Radio România Cultural, care în consemnările dumnealor au vorbit despre spectacolele Teatrului Anton Pann. De însemnări importante în reviste de specialitate s-au bucurat și celelalte spectacole: ”Portofele Virtuale”, ”Crăciunul Președintelui” și ”Emisie: Titanic Vals”. Spectacolul ”Emisie: TITANIC VALS”, după cea fost prezentat în cadrul în Campaniei Naţionale „Artiştii pentru Artişti” și prezentat publicului cu scopul sensibilizării opiniei publice în vederea strângerii de fonduri pentru artiştii vârstnici cu probleme de existenţă şi sănătate din toată ţara, a fost inclus și în portofoliul de spectacole al Televiziuni Române. Totodată acest spectacol, în urma unor parteneriate cu Asociațiile de Nevăzători din țară, va pleca în turneu. O primă experiență a fost cînd în data de 8 iunie spectacolul a fost prezentat unui grup de nevăzători din județul Vâlcea, crezul teatrului fiind acela că „incluziunea” şi „accesibilizarea” înseamnă „împreună” și nu „separat”.

Spectacole invitate – 20

Octavian Costin, managerul teatrului Anton Pann a făcut în așa fel, prin parteneriatele stabilite cu alte teatre din țară, de a aduce și alte spectacole pentru a fi văzute de către vâlceni. În stagiunea 2018-2019 pe scena Teatrului Anton Pann s-au jucat peste 20 spectacole, dintre care 10 de la teatrele din țară și alte 10 de tip concerte și divertisment. Vă reamintim câteva: Pianul cu poeme, Muzeul Iluziilor, Refracție, Perfect compus, Treapt a IX, O femeie și concertele cu Pier Donore, Direcția 5, Ovidiu Scridon, Gheorghe Iovu. Acțiunile teatrului au fost mult mai multe dacă mai amintim aici și parteneriatele cu importante instituții vâlcene și numeroase ONG-uri precum; Consiliul Județean Vâlcea, Arhiepiscopia Râmnicului, Centrul de Conservare și Valorificare a Tradiției Vâlcea, Inspectoratul Școlar Vâlcea, Direcția Generală de Asistență și Protecție Socială Vâlcea, Cercetașii României și alte instituții.

Și anul acesta, numele Teatrului Anton Pann s-a făcut auzit la TIFF de la Cluj, cel mai important festival de film est-european, prin actorul Vladimir Purdel care a fost distribuit in filmul, „Romanian Tradition” prezentat în dechiderea TIFF2019.

Acțiunile Teatrului Anton Pann au fost numeroase în această stagiune, ceea ce demonstrează că tânărul manager a reușit. A reușit ca să facă din teatru un spațiu viu al artelor, un spațiu nu numai dedicat spectacolelor de teatru, ci și altor arte. Aici au avut loc lansări de carte, concerte, expoziții de pictură și multe alte activități care i-au făcut pe vâlceni să caute Teatrul Anton Pann. Încheiem prin a-i spune felicitări cu speranța că și în următorul mandat, tânărul manager, Tavi Costin, va face ca lucrurile să meargă într-o direcție bună. Pentru ca este vacantă, vă dorește tuturor vacanță plăcută și vă așteaptă cu noi proiecte în stagiune 2019-2020.

