Ministrul Afacerilor Interne, luat în colimator și de social-democratul Eugen Neață: „Liberalul Vela și strănutul penal”

Șeful MAI a fost criticat de parlamentarul vâlcean după ce a declarat că românii pot suna la 112 dacă observă că o persoană care nu poartă mască strănută într-un mijloc de transport în comun

Declarația controversată făcută de ministrul Afacerilor Interne cu privire la modul în care ar trebui să reacționeze românii atunci când o persoană aflată într-un mijloc de transport în comun strănută sau tușește fără să poarte mască a fost criticată și ironizată de către mai mulți oameni politici din țara noastră. Printre aceștia se numără și parlamentarul vâlcean Eugen Neață, care și-a manifestat un punct de vedere prin intermediul paginii sale de socializare. Iată ce a transmis deputatul Neață:

„Este clar, Marcel Vela nu va pleca de la Interne. Nu am idee unde am putea pleca noi ca să ne putem pune la adăpost de răul pe care îl poate face acest om cu vorbe scăpate pe la televizor. Douăzeci de milioane de români sunt cu ochii pe oficialii români pentru a afla ce se schimbă de la starea de urgență la starea de alertă în care vom trăi de vineri încolo. Și ce află de la ministrul de interne, care, teoretic, este comandantul stării de urgență? Că, dacă cineva strănută în metrou, trebuie raportat la 112 și că strănutul în public este subiect de dosar penal. Pur-și-simplu. Năzdrăvanul Vela ne îndeamnă pe toți să ne turnăm între noi pentru că nu ne putem abține să strănutăm.

Nu știu ce știe despre Afacerile Interne ministrul Marcel Vela, dar despre strănut nu știe nimic. Să-l ajutăm cu câteva informații. Strănutul pornește de la nivelul terminațiilor nervoase, nu de la intenții criminale, cum crede bietul liberal. Strănutul este un reflex important al sistemului imunitar, nu un infractor care trebuie denunțat la Marcel Vela. Cei care fac antrenament fizic sunt mai predispuși să strănute. Să le facem un dosar penal, ne îndeamnă șeful Internelor. Razele soarelui declanșează strănutul la unul din trei oameni. Ca să știm cam câți vrea să aresteze Marcel Vela din cauza soarelui. Să-i spunem omului cu ordinea publică și că există oameni care strănută intens după unul sau mai multe acte sexuale, care nu au fost scoase încă în afara legilor și ordonanțelor date de liberali? La fel se întâmplă și dacă îți smulgi firele de păr din sprâncene: poți strănuta de mama focului. Nu știu cu ce viteză gândește Marcel Vela, dar strănutul atinge suta de kilometri la oră. Și, în final, strănutul, da, poate elibera în aer 100 de mii de microbi, care pot infecta tot cam atâția oameni. Ministrul Marcel Vela poate zăpăci cu ideile lui douăzeci de milioane de oameni. Avem un ministru mai tare ca strănutul, nu-i așa?”, a punctat sarcastic deputatul Neață.

„Nu cred că a mai existat în istoria României un oficial care să îndemne populația la delațiune cu atâta nonșalanță. Este posibil ca acest ministru să-și închipuie că turnătoria trebuie cultivată la români ca un fel de act civic. Până mai ieri se mândrea cu cei trei sute de mii de amendați. Acum își pregătește mândria pentru milioane de dosare penale pentru strănut. Și, ca să le poată avea, după delațiune, ne va îndemna la autodenunț și și ne va obliga la autocritică în ședințe publice pe care se visează prezidându-le chiar el, Marcel Vela. Ceva, am spus-o aici în repetate rânduri, este în mare neregulă cu acest om. Plecarea lui din fruntea instituției care ne asigură ordinea publică este obligatorie înainte de a fi dezorganizați complet de recomandările lui personale, atât de derutante și de hazlii”, a concluzionat parlamentarul vâlcean.