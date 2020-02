Măgura Cisnădie – SCM Râmnicu Vâlcea se vede live pe site-ul Curierului: elevele lui Pera vor să profite de pasul greșit al Bucureștiului

Sâmbătă, 15 februarie, cu începere de la ora 18.00, jucătoarele de la SCM Râmnicu Vâlcea vor susține un nou meci în Liga Florilor de handbal feminin. Elevele antrenorilor Florentin Pera, Mia Rădoi și Ildiko Kerekeș Barbu vor evolua la Cisnădie, pe terenul grupării Măgura din localitate. Partida va conta pentru etapa a XVI-a campionatului intern, fiind ultima care se dispută din această rundă. Întâlnirea nu va fi televizată, dar va putea fi urmărită prin intermediul transmisiunii realizată de site-ul nostru, prin accesarea link-ului de la finalul acestui articol.

Meciul ar fi trebuit să se desfășoare în jurul datei de 8 februarie, dar a fost amânat din cauza programului aglomerat pe care cele două echipe l-au avut în ultima perioadă, ambele fiind angrenate în cupele europene. Cum se cunoaște, de la începutul anului 2020, SCM Râmnicu Vâlcea a disputat trei partide în grupele principalele ale Ligii Campionilor (cu bilanț pozitiv, două victorii și o înfrângere), în timp ce Măgura Cisnădie a susținut nu mai puțin de șase întâlniri în grupele Cupei EHF (cu un bilanț sever negativ, echipa sibiană cedând în fiecare dintre aceste jocuri).

Vâlcea se poate distanța în fruntea clasamentului

Partida de la Cisnădie se anunță una în care echipa noastră pornește în mod cert cu prima șansă pentru obținerea victoriei, chiar dacă jucătoarele lui Florentin Pera știu prea bine că niciun adversar nu trebuie subestimat. În urmă cu numai câteva săptămâni, SCM Râmnicu Vâlcea a evoluat la Cisnădie într-un meci contând pentru 16-imile de finală ale Cupei României. Atunci, echipa noastră s-a impus destul de ușor (scor 28-17) și s-a calificat în optimile de finală ale competiției. Pentru întâlnirea de sâmbătă, calculele sunt însă altele. Echipa din Cisnădie nu are o situație tocmai „roz” în clasament, fiind mai aproape de zona retrogradării decât de locurile care asigură prezența în viitoare ediție a cupelor europene. Astfel, jucătoarele sibience nu au altă variantă decât aceea de a da totul pe teren în tentativa de a obține puncte prețioase, chiar dacă adversare le sunt nimeni altele decât campioanele României.

De partea cealaltă, SCM Râmnicu Vâlcea are nevoie, de asemenea, de toate punctele puse în joc, chiar dacă din motive cu totul diferite. Dacă va reuși să se impună la Cisnădie, gruparea campioană ar lua un avans de trei puncte în fața principalei (și, probabil, singurei) adversare din lupta pentru cucerirea unui nou titlu de campioană. Cu o victorie în partida de sâmbătă după-amiaza, SCM ar ajunge la «borna» 40 în ceea ce privește numărul punctelor câștigate deja în campionatul intern și s-ar distanța la trei «lungimi» în fața CSM București. Miercurea trecută, tot într-un joc din cadrul acestei etape, gruparea sprijinită financiar de Primăria Capitalei s-a împiedicat neașteptat pe teren propriu, în fața grupării băimărene Minaur. Partida s-a încheiat cu un rezultat de egalitate (scor 24-24), după ce Bucureștiul a avut patru goluri avantaj la pauza întâlnirii. În urma acestui rezultat, pentru a mai spera la titlul de campioană, gruparea din București este obligată să câștige toate partidele pe care le mai are de disputat până la finalul sezonului, inclusiv întâlnirea de pe teren propriu cu SCM Râmnicu Vâlcea. Se anunță o misiune destul de dificilă pentru echipa din capitală de care sperăm să profite SCM Râmnicu Vâlcea, care își poate trece în cont, la finalul sezonului, un nou trofeu de campioană! Până atunci însă, următorul pas cu dreptul pe care trebuie să îl facă fetele noastre este reprezentat de obținerea unei victorii în partida de la Cisnădie.

După meciul de la Cisnădie, SCM Râmnicu Vâlcea va evolua în optimile de finală ale Cupei României. Acest joc este programat marți, 18 februarie, cu începere de la ora 17.00, pe terenul echipei Gloria Bistrița.