MADR a aprobat noi reglementări fitosanitare pentru produse vegetale

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a aprobat „Ordinul privind aprobarea listei utilizărilor minore în România”, acesta fiind publicat în Monitorul Oficial al României nr. 672 din 29 iulie 2020.

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, utilizările minore înseamnă utilizarea produselor de protecție a plantelor pe plante sau produse vegetale care nu sunt cultivate pe scară largă (ex. culturi de afin, mur etc.) sau sunt cultivate pe scară largă, pentru a face față unei necesități fitosanitare cu caracter excepțional (ex. boli şi dăunători care apar rar în culturi de grâu, porumb etc.).

Aceste utilizări ale produselor de protecție a plantelor pe plante sau produse vegetale fără răspândire largă care au o valoare economică ridicată pentru fermieri, dar care pot avea un interes economic scăzut pentru industria produselor fitosanitare, s-au reflectat în lipsa produselor fitosanitare autorizate pe piață pentru acest tip de culturi. În timp, lipsa acestor produse de protecție a plantelor autorizate pentru utilizări minore a avut ca efect compromiterea culturii sau a producției prin folosirea de produse neadecvate sau chiar utilizarea ilegală a unor produse de protecție a plantelor neautorizate.

Aprobarea acestui act normativ facilitează autorizarea produselor de protecție a plantelor pentru utilizări minore venind în sprijinul fermierilor români prin furnizarea de mijloace de gestionare a bolilor şi dăunătorilor pentru a produce şi a menține o rezervă sigură şi stabilă a producției agricole precum şi pentru gestionarea mai bună a rezistenței culturilor la boli şi dăunători.

Pentru a se ține cont de progresul cercetării şi al dezvoltării în agricultură şi de apariţia de noi boli sau dăunători, lista utilizărilor minore în România va fi actualizată la fiecare cinci ani sau ori de câte ori se impune îmbunătăţirea acesteia.

Informații oferite de către Direcția pentru Agricultură Județeană Vâlcea.