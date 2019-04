Liberalii l-au contestat pe fostul viceprimar din Govora, numit director la Protecția Plantelor

• Bogdan Dumitrică, jumătatea roșie a tandemului USL-ist din 2012, a sărit de pe „radarul ANI” direct în fruntea Direcției Județene pentru Protecția Plantelor

Vineri dimineață, 29 martie 2019, CJ a avut pe masă proiectul de hotărâre privind constatarea încadrării în funcția contractuală de conducere vacantă de Director al Direcției Județene pentru Protecția Plantelor Vâlcea, pe perioadă nedeterminată, prin numirea lui Dumitrică Bogdan, prin concurs. În urmă cu exact trei ani, adică fix pe 29.03.2016, respectivul apărea pe o listă amplă a Agenției Naționale de Integritate pentru două fapte: „ Incompatibilitate – se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 22 iunie 2012, întrucât deține simultan funcția de viceprimar şi calitatea de comerciant persoană fizică, membru-reprezentant al Întreprinderii Familiale „DUMITRICĂ BOGDAN”. S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 22 iunie 2012 – 23 martie 2013, întrucât a deținut simultan funcțiile de viceprimar şi administrator al S.C. MONELA STIL S.R.L. Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) şi d) din Legea nr. 161/2003 precum şi dispozițiile art. 91, alin. (3), teza I din același act normative; Fals în declarații – nu a menționat deţinerea calităţii de membru-reprezentant al Întreprinderii Familiale „DUMITRICĂ BOGDAN” în declarațiile de interese depuse în calitate de viceprimar la datele de 12 iunie 2014 și 10 iunie 2015. Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către Dumitrică Bogdan a infracțiunii de fals în declarații, prevăzută de art. 326 din Codul Penal al României.” De menționat că falsul în acte se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

În cadrul ședinței ordinare de la finele săptămânii, disputa pe aprobarea acestui proiect a pornit dinspre Opoziția liberală care a amintit că, până în luna septembrie 2019, ANI îi interzice lui Dumitică să ocupe orice funcție publică. Replica secretarului județului a fost că este vorba de o funcție contractuală. Bogdan Dumitrică a fost viceprimar al localității Baile Govora, după câștigarea algerilor sub sigla USL, de către PSD și PNL, în anul 2012. După verdictul ANI, acesta s-a retras imediat și a trecut la o ofensivă totală împotriva fostului coleg, edilul PNL, Mihai Mateescu, pe care nu pierde nici o ocazie să-l atace, în special, în mediul virtual. La ultima sa petiție adresată primăriei orașului Băile Govora, la finele anului trecut, a primit un răspuns-foileton de nu mai puțin de 12 pagini care începe cu mesajul extreme de înțepător: „Înainte de a vă oferi răspunsul la solicitarea dumneavoastră înregistrată la data de 20.12.2018, sosită prin poșta electronica a instituției, vă recomand să vă revizuiți cunoștințele de limba română în toate tipurile de comunicare prin folosirea corectă a părților de vorbire, semanticii, ortogafiei, ortoepiei, care țin de gramatica tradițională pe care ați studiat-o în școală și aici fac trimitere directă la textul dumneavoastră „bani care nici măcar o firmă nu are ca și profit” sau „utilaje de dezăpezire” Retoric, v-aș putea întreba și eu ce ați făcut pentru această comunitate în cei patru ani de mandate de viceprimar?” Dacă n-ați înțeles deja, Bogdan Dumitrică este membru marcant al PSD din Băile Govora și are cele mai mari șanse de a fi contracandidatul liberalului Mateescu la alegerile locale de peste exact un an de zile.