La Costești, PRIMĂRIA ȘI-A PIERDUT RĂBDAREA și a trecut la amenajarea Muzeului Trovanților

După aproape șapte ani de povești oengiste care au absorbit mii de euro pentru nimic, administrația a intervenit în forță

Primăria Costești a dat trezirea pentru visele ONG-ului care promitea marea cu sarea la Muzeul Trovanților dar care, în schimb, n-a stors decât mii și mii de euro din donații vreme de șapte ani! Astfel, la finele săptămânii trecute, după o Hotărâre de Consiliu Local, spațiul destinat „Centrului de Vizitare al Olteniei de sub Munte” a revenit în administrarea comunității, iar edilul Toma Peștereanu (foto) anunță intențiile imediate de viitor:

„Într-o primă fază, am trecut la o împrejmuire a spațiului nostru de 1.135 metri pătrați cu materiale tradiționale din comuna noastră, adică piatră, lemn, vegetație decorativă. Urmează un grup sanitar ecologic, aducem apă și am adus deja iluminatul public modern. Vrem să aducem câteva căsuțe pentru producătorii locali din comuna noastră. Aproximativ zece, ne-am gândit noi. Este un interes fantastic pentru acest spațiu, v-o spun sincer! Am fost bombardat cu telefoane și întrebări pentru închirierea acestor spații comerciale, este vadul ideal pentru orice fel de produse locale, alimentare sau non-alimentare. Pregătim în luna mai documentația pentru licitație, caietul de sarcini, tot ce e nevoie din punct de vedere legal. Imediat după Sărbători, primul lucru pe care-l avem de făcut este să radiem sarcina de la cartea funciară, împreună cu topometristul. Cred că vom fi gata până spre mijlocul lunii iunie, când începe sezonul. Va fi primul «Bun venit» în Depresiunea Horezu pe care-l vor primi turiștii.”