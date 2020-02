La Costești, minerii au pierdut și al doilea amical

După eșecul cu moldovenii de la Vrancea, a venit rândul gorjenilor de la Turceni să câștige cu liderul Superligii vâlcene

Ultimele două sâmbete au adus primele meciuri de pregătire pentru liderul detașat al ediției din acest an a Superligii vâlcene. Minerul Costești a pierdut atât confruntarea cu echipa de Liga a III-a, CSM Focșani, dar și pe cea cu Știința Turceni. 1-2, respectiv 1-3 au fost rezultatele scoase de ortaci.

În ciuda acestora, edilul social-democrat Toma Peștereanu (foto) își menține intact optimismul în vederea promovării: „Meciurile de pregătire sunt, de fapt, niște antrenamente și nimic mai mult. Am fost și eu ani la rând în acest gen de situație și ultimul lucru care conta în pregătirea de iarnă erau scorurile din amicale. Importante sunt acumulările fizice, închegarea relațiilor de joc, asimilarea cu succes a noilor veniți și evitarea accidentărilor. În ciuda acestor rezultate, echipa s-a mișcat bine și nu văd nici un fel de motive de îngrijorare în vederea atacării celei de-a doua părți a Superligii.”

Până la primul meci oficial programat în Cupă, în data de 22 februarie, de la ora 12.00, în deplasare cu A.S. Șirineasa 2019, ortacii au anunțat că mai au de disputat un amical cu Flacăra Horezu. Primarul Toma Peștereanu a confirmat rămânerea echipei pe terenul bazei Oltchim și pentru ultimele meciuri de acasă ale actualei ediții a Superligii unde echipa debutează sâmbătă 14 martie, de la orele 16.00, în fieful celor de la CS Oltul Drăgoești.

La reluarea competiției, costeștenii au un avans de 12 puncte în fața Coziei Călimănești, urmăritoarea directă și singura care i-a învins în această ediție. Ultimele meciuri ale campionatului regulat le aduc adversari precum CS Oltul Drăgoești, AS Viitorul Budești și A.C.S.S.C. CHIMIA 1973 Râmnicu Vâlcea.