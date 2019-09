Joi, Prima zi de ploaie, ultima zi de proteste

sindicaliștii de la USG, SNS și CET Govora au fost anunțați că săptămâna viitoare sunt așteptați la Guvern

O ploaie rece și insistentă nu a fost de ajuns pentru a-i opri pe angajații USG, SNS și CET Govora să-și ducă la îndeplinire cea de-a doua zi de proteste. La capătul unui marș forțat finalizat în fața sediului Consiliului Județean, aproximativ 300 de salariați și-au strigat disperarea sub geamurile turnului de conducere al Vâlcii: „Vrem respect!” „Vrem să muncim, nu să cerșim!” și chiar „De-mi-si-a” au răsunat mai bine de o oră dintr-o mulțime îmbibată cu furie, deznădejde și multă frică pentru un viitor care nu le sună deloc prietenos. O delegație de câte cinci angajați ai fiecăreia dintre societăți a încercat un dialog cu președintele Consiliului Județean în sala de ședințe a Prefecturii. Cel mai important rezultat al întâlnirii a fost acordul lui Constantin Rădulescu de a se adresa mulțimii care-l strigase în ploaie mai bine de o oră. De la portavaoce, acesta le-a transmis oamenilor:„Am discutat cu colegii dumneavoastră înăuntru…Îmi pare rău c-a trebuit să veniți din nou, prin ploaie, să stați aici pentru o soluție care nu este, din păcate, nici la mine, nici la cei din spatele meu! Soluția este următoarea… ce-am făcut, din nou, zilele acestea? Ieri, au fost oamenii mei de la Consiliul Județean, administratorul judiciar, specialiști la Complexul Energetic Oltenia după cărbune, au semnat până la sfârșitul anului și încă șase luni, pe anul viitor. În continuare, astăzi, am avut o întâlnire pentru viitoarea centrală pe gaz dar, până atunci, lucrurile vor merge în paralel. Ușa noastră pentru USG CIECH pentru realizarea acestei centrale este, în continuare, deschisă. Prin urmare, luni, la ora 14.30, va fi, din nou, o întâlnire la CET Govora la care sperăm să se alăture și reprezentanții CIECH în vederea discutării problemelor legate de … tot mecanismul juridic, economic, financiar prin care vom face această centrală și trebuie să știți că prețul pe care l-a transmis CET Govora, la începutul săptămânii trecute, către USG a fost refuzat de către USG. Poate se vor mai gândi… aici, nu putem să-i forțăm noi să accepte un preț. Luni, la ora 14.30, ne întâlnim din nou. Între timp, am solicitat în scris, astăzi, doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă ca-n cursul săptămânii viitoare să primească la sediul Guvernului o delegație a sindicatelor de pe platforma chimică, pentru că trebuie să discutăm și să primim sprijin și răspunsuri. Trebuie să știm foarte clar, există acea discuție pe certificatele de emisie CO2 de care există, tot așa, informații că un alt stat le-a suportat… să vedem dacă statul român poate face acest lucru și să ne răspundă. Acestea sunt lucrurile pe care le-am făcut și le fac, ceea ce depinde de mine…Sunt alături de dumneavoastră, nu pot forța o companie privată să accepte un preț. Din păcate, cu toată părerea de rău, vă spun acest lucru. Nu pot să-i forțez nici pe CET să vândă sub prețul de producție pe care îl argumentează ei pentru că mi-e milă și sunt alături și de oamenii de la CET dar nici pe cei de la USG nu-i pot forța, că sunt companie privată, să accepte un preț impus de CET. Deocamdată, CHIMCOMPLEX a acceptat acest preț s-a înscris și a venit oficial în viitoarea companie care este de durată, între timp, lucrurile merg în paralel pe cărbune, așa cum am mai spus…”

La final, liderii de sindicat i-au anunțat pe manifestanți că ultima etapă de proteste anunțată pentru vineri se suspendă.