JANSSEN DUCE GREUL în campania de vaccinare din Vâlcea!

Informații actualizate în ceea ce privește evoluția campaniei de vaccinare în județul Vâlcea. După mai multe zile consecutive în care numărul persoanelor care au fost vaccinate a fost mai redus, iată că marți, 20 iulie 2021, numărul acestora a ajuns la 359. Chiar dacă acest număr de vâlceni vaccinați în 24 de ore este relativ redus, el arată oricum mai bine decât «contabilizările» din alte zile recente, când au fost vaccinate chiar și numai 100-150 de persoane.

Interesant de remarcat este însă faptul că vaccinul Pfizer, care s-a bucurat de popularitate lunile trecute în rândul vâlcenilor, nu prea mai are căutare! Probabil și din cauza faptului că necesită două doze, iar vâlcenilor pare să nu le prea placă să fie înțepați. Acum, în medie, în județul nostru, se mai înregistrează doar câte 50-60 de persoane care acceptă să fie vaccinate, la prima doză, cu Pfizer. Despre AstraZeneca și Moderna aproape că nu mai are rost să discutăm. Cu greu mai pot fi întâlniți vâlceni care acceptă să fie vaccinați cu aceste seruri, de obicei sub zece pe zi (uneori chiar zero!).

Vaccinul care a câștigat ceva popularitate în rândul vâlcenilor (însă nu cum a avut Pfizer prin lunile februarie – mai) este Janssen, de la producătorul american Johnson & Johnson. Spre exemplu, pe 20 iulie, în Vâlcea, din cele 359 de doze administrate în total, 258 au fost pentru doza nr. 1 și 101 pentru doza nr. 1 (rapel).

La doza nr. 1, Janssen a câștigat clar «lupta» cu Pfizer. 196 de vâlceni au fost vaccinați cu Janssen și numai 62 cu Pfizer. AstraZeneca și Moderna nu au fost preferate nici măcar de către o persoană care s-a vaccinat pentru prima dată!

La rapel, cele 101 doze de vaccin utilizate marți în Vâlcea au fost distribuite astfel: 95 doze Pfizer, cinci doze AstraZeneca și doar o doză de Moderna!

Numărul total al vâlcenilor vaccinați cu cel puțin o doză este de peste 84.000 de persoane, iar cel persoanelor care au făcut și rapelul este de aproape 74.000!

Vaccinul Janssen se administrează la medicii de familie și la Liceul Sanitar

„Vă informăm că, începând cu data de 7 mai 2021, a fost demarată în județ și campania de vaccinare cu vaccinul Janssen (de la producătorul Johnson & Johnson). Acest vaccin se administrează atât în cadrul cabinetelor medicilor de familie care și-au exprimat dorința de a vaccina cu vaccin anti COVID-19, cât și în centrul de vaccinare din cadrul Liceului «Antim Ivireanu» Râmnicu Vâlcea. Lista medicilor de familie din județ care vaccinează cu vaccin Janssen poate fi găsită pe site-ul Direcției de Sănătate Publică Vâlcea. Menționăm că vaccinarea este gratuită și voluntară. Informații oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma națională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare”, au transmis reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Vâlcea prin intermediul unui comunicat de presă.

Sursă foto: Arhivă

• Material realizat cu sprijinul DSP Vâlcea